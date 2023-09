Le PSG a aussi vécu un enfer avec Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Incité très vivement à quitter le PSG, Neymar a fini par rejoindre le championnat saoudien, tout en ne perdant pas une seconde pour cracher sur son ancien club. Pour Frank Leboeuf, la réciproque est aussi vraie.

Comme Lionel Messi, Neymar n’a pas mis bien longtemps à répondre au premier micro qui se présentait devant lui pour dire du mal du PSG. Après une relation longue de six ans et particulièrement tumultueuse, au cours de laquelle le club, ses dirigeants et ses supporters, ont laissé passer beaucoup de choses à la star brésilienne, le nouveau joueur d’Al-Hilal s’est plaint du manque de considération à son égard, et de la difficulté pour lui de s’intégrer dans un club où il ne s’est jamais visiblement senti totalement à l’aise. Cela ne l’a pas empêché de prolonger son contrat sur la durée à l’été 2022, pour ce qui aurait pu lui permettre de rester une décennie entière dans la capitale française. « Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi », a récemment lancé Neymar.

Un « enfer » qui ne le dérangeait pas tant que ça pendant toutes ces années. Une sortie qui a le don d’horripiler Frank Leboeuf. « C’est toujours difficile de jouer au PSG, surtout quand vous êtes à côté de joueurs qui sont parfois là, parfois pas là, et après qui se plaignent d’avoir vécu un enfer à Paris. C’est assez triste de voir que, une fois qu’ils sont partis, qu’ils ont pris tout l’argent pour mener leur train de vie pas toujours exemplaire, ils crachent de la sorte sur le club », a déclaré le champion du monde français sur ESPN.

Le PSG et Neymar sont heureux l'un sans l'autre

Une attaque qui représente bien ce que pensent les supporters du PSG du passage de Neymar dans leur club. A son arrivée, le Brésilien volait sur le championnat et portait son équipe en Europe. Mais les blessures à répétition, l’hygiène de vie contestable et son absence à 50 % des matchs ont certainement empêché Paris de viser encore plus haut sur le plan européen. C’est donc sans regret que le champion de France est passé à autre chose cet été, Neymar étant même clairement viré par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique pour changer les choses de manière radicale. Un départ que le Brésilien ne regrette visiblement pas non plus de son côté. A l’heure actuelle, tout le monde y trouve donc son compte.