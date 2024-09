Le nouveau PSG, enfin un club qui a tout compris

Dans : PSG.

Le PSG est reparti sur un nouveau projet depuis l'arrivée de Luis Enrique mais aussi le départ récent de Kylian Mbappé. L'entraineur espagnol veut notamment amener des joueurs encore en progression au plus haut niveau possible.

Luis Enrique a des objectifs bien clairs au PSG. L'entraineur espagnol veut se montrer le plus compétitif possible tout en laissant sa chance aux jeunes joueurs qui composent son effectif. Le recrutement de cet été a été fait en ce sens. Pour le moment, tout va bien dans la capitale. Les résultats sont là, tout comme le jeu produit. La saison sera néanmoins très longue avec toutes les compétitions à jouer. Luis Enrique aura donc besoin de toutes ses troupes à leur meilleur niveau. Vitinha est concerné, lui qui a passé un vrai cap la saison passée avec le PSG. Pour certains observateurs, le fait que Paris devienne un club de formation plus que de stars plait beaucoup. C'est notamment l'avis de Gary De Jesus.

Vitinha, le PSG a tout compris

Lors d'un passage sur France Bleu Paris ce lundi, le consultant a en effet dit tout le bien qu'il pensait de la stratégie du PSG avec le Portugais: « Quand tu crées tes stars, tu es un autre club. Tu n'es plus celui qui est blindé et qui ramène les vieilles stars à prix d'or pour leur faire leur retraite dorée ou pour les forcer à venir à coup de millions. Il suffit de voir avec la saison dernière l'évolution d'un Vitinha, à quel point il a pris de l'ampleur dans cette équipe et à quel point cela a marqué le club, même la sélection du Portugal qui en a profité pour en faire un titulaire de la Seleção, alors que cela n'était pas gagné. Lui, il est plus attaché au club, il grandit dans un club, tout de suite c'est différent et en plus il performe. Vitinha, c'est un bon exemple car il est devenu une star au PSG. Avant, il était un prospect, maintenant il est devenu une star au PSG. Il a répondu présent contre le Barça où il a marqué dans un moment important et je pense que c'est ce que tu peux attendre de Bradley Barcola, de João Neves ». Les deux derniers joueurs cités auront une occasion de prouver leur valeur dès ce mercredi soir et la réception de Gérone en Ligue des champions. Vitinha, qui revient à peine de blessure, n'est lui pas certain de démarrer contre la formation espagnole.