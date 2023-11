Le nouveau Messi au PSG, 60ME pour griller le Real et le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’affût sur le marché des futurs cracks, le Paris Saint-Germain a repéré un jeune très prometteur au Brésil. Le club de la capitale s’intéresse à Estevão Willian. Mais la pépite de Palmeiras, également connue sous le surnom de « Messinho », plaît également au Real Madrid et au FC Barcelone.

La tendance se répand au fil des années. Afin d’éviter de payer des sommes ahurissantes pour des joueurs confirmés, certains cadors choisissent de miser sur de très jeunes talents qui n’ont encore rien prouvé. C’est devenu la spécialité du Real Madrid qui s’est notamment jeté sur Vinicius Junior, Rodrygo et plus récemment Endrick. Tandis que le rival barcelonais a choisi de parier sur l’attaquant de l’Athletico Paranaense Vitor Roque. Les deux géants de Liga risquent de s’affronter sur de nombreux dossiers à l’avenir.

Le Real Madrid en pole ?

D’ailleurs, une nouvelle lutte a déjà commencé pour Estevão Willian (16 ans). L’ailier de Palmeiras possède déjà une belle cote sur le marché, d’autant que l’international U17 brésilien brille actuellement en Coupe du monde avec trois buts et quatre passes décisives dans la compétition. A l’heure actuelle, le site espagnol de Defensa Central croit savoir que le Real Madrid, conseillé par le Brésilien Ronaldo sur ce dossier, aurait pris un avantage. Mais de son côté, le média Relevo parle de la concurrence représentée par le Paris Saint-Germain.

La última joya del fútbol brasileño se llama Estevao, pero la apodan ‘Messinho’



▫️ Tres goles y cuatro asistencias en el Mundial Sub-17.

▫️ 60 millones de cláusula.

▫️ Real Madrid y Barcelona lo siguen.@relevo https://t.co/6BmZtIVZjy — Picón (@JorgeCPicon) November 22, 2023

En effet, le club de la capitale française aurait déjà transmis une offre à 35 millions d’euros… refusée. Pour accepter de libérer son tout jeune joueur, Palmeiras attend au moins 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Reste à savoir si le champion de France en titre sera prêt à quasiment doubler sa proposition. Le montant serait particulièrement élevé pour un talent certes prometteur et déjà surnommé « Messinho », en référence à Lionel Messi, mais dont on ignore totalement la capacité d’adaptation au plus haut niveau en Europe.