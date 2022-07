Le mercato du PSG bouleversé par un Allemand

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Durant ce mercato estival, plusieurs joueurs du PSG ont été invités à se trouver un point de chute. C’est par exemple le cas de Thilo Kehrer.

Au contraire d’Ander Herrera ou encore de Georginio Wijnaldum, le défenseur allemand fait bien partie du voyage au Japon. Christophe Galtier ne doit pas regretter d’avoir convoqué Thilo Kehrer pour ce stage de présaison. Et pour cause, Le Parisien dévoile dans son édition du jour que l’ancien défenseur de Schalke 04 fait une très grosse impression à Christophe Galtier ainsi qu’à l’ensemble de son staff à l’entraînement. L’ancien entraîneur de Lille et de l’OGC Nice serait impressionné par l’implication de Thilo Kehrer ainsi que par son application lors des exercices à l’entraînement. Également bluffé par Keylor Navas et par Lionel Messi, Christophe Galtier est en train de se faire un avis susceptible de changer la donne au sujet de Thilo Kehrer, pour qui un départ était souhaité au Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival.

Thilo Kehrer épate son monde au PSG

Tandis que le PSG compte évoluer dans une défense à trois la saison prochaine, Thilo Kehrer pourrait donc avoir sa place en doublure de Marquinhos au poste de défenseur central droit. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui peine à conclure l’arrivée de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan et qui a de grandes chances de devoir recruter un voire deux défenseurs centraux afin de compenser les éventuels départs d’Abdou Diallo (Naples) et de Presnel Kimpembe (Chelsea). Reste maintenant à voir si cette bonne impression se confirmera dans les semaines à venir pour Christophe Galtier, lequel a en tout cas été épaté par les premières séances d’entraînement de Thilo Kehrer. Titulaire en début de saison dernière avec Mauricio Pochettino, en attendant le retour de sélection de Marquinhos, l’Allemand a encore une carte à jouer au PSG. Sans doute sa dernière afin de prouver sa réelle valeur.