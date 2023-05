Le mercato 2023 du PSG est dévoilé

Dans : PSG.

Après une nouvelle saison décevante et éprouvante, le PSG veut (encore) opérer à des changements majeurs. Luis Campos a notamment ciblé les joueurs qu'il aimerait recruter pour la saison prochaine.

Si la saison de la Ligue 1 n'est pas encore terminée et que le PSG n'est pas encore assuré de terminer champion de France, la direction parisienne s'active déjà en interne sur les potentielles pistes du mercato estival. Plusieurs joueurs ont été désignés par Luis Campos pour améliorer l'effectif et surtout, le rendre plus complet afin d'être compétitif, aussi bien en Ligue 1 et en Coupe de France, qu'en Ligue des Champions. C1 étant toujours l'objectif principal du PSG. Paris souhaite surtout tourner son recrutement vers des joueurs français. L'effectif parisien est très cosmopolite mais manque de joueurs issus de la région parisienne, malgré un vivier de talents immense. Saber Desfarges, journaliste pour Téléfoot a dévoilé la liste des joueurs pistés par le PSG.

Le PSG liste un mercato XXL

Dans cette liste, trois joueurs sont Français. Khéphren Thuram, Randal Kolo Muani ainsi que Moussa Diaby, ancien joueur du PSG. Ces trois internationaux Français sont dans le viseur de Luis Campos depuis longtemps, qui compte bien passer à l'offensive cet été. Alors qu'un nouvel entraîneur est également attendu à Paris, la saison de Naples a tapé dans l'œil du PSG. Notamment deux joueurs qui sont considérés comme les meilleurs du championnat italien à leur poste. Kim Min-Jae en défense centrale ainsi que Victor Osimhen, ancien attaquant du LOSC. Tous ces joueurs ont la particularité d'être très convoités sur le marché des transferts. Ce qui veut dire que le PSG va devoir une nouvelle fois sortir le chéquier mais aussi vendre des joueurs pour réaliser ce mercato. Si ce recrutement se concrétise, le PSG espère pouvoir être mieux armé afin de se mesurer aux meilleures équipes européennes et d'enfin remporter cette coupe aux grandes oreilles.