Le melon de Luis Enrique, gros danger pour le PSG

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a pris pour lui la défaite du PSG à Newcastle, en raison d'un choix tactique contestable et contesté. Mais l'Espagnol est têtu et il ne lâchera pas l'affaire aussi facilement, prévient l'un de ses anciens coéquipiers.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, Luis Enrique s’est forgé rapidement un palmarès d’exception avec le club catalan. Qu'il espère bien dépoussiérer avec le PSG. Car Avant cela, l’ancien milieu de terrain avait connu deux expériences négatives à l’AS Roma et au Celta Vigo. Après, il n’a pas réussi à relancer la sélection espagnole, avec qui il a été finaliste de la Ligue des Nations, demi-finalistes de l’Euro 2020 et seulement 1/8e de finale de la Coupe du monde 2022. Sur le plan personnel, Luis Enrique n’a donc absolument plus rien gagné depuis 2017 et la dernière victoire du Barça en Coupe du Roi. Malgré cela, l’Espagnol possède toujours une belle cote de popularité en raison de son style offensif et posé, même si sa volonté de tout mettre en oeuvre pour aller au bout de ses idées lui a parfois joué des tours.

Dugarry a connu Luis Enrique, il mourra avec ses idées

C’est ce que craint Christophe Dugarry pour le PSG version Luis Enrique, après le fiasco à Newcastle. Pour cette rencontre, l’entraineur parisien avait opté pour un 4-2-4 délaissant le milieu de terrain et exposant sa défense au pressing adverse. Cela a tourné à la débandade avec un revers 4-1 et absolument aucun changement tactique opéré par Luis Enrique. Pas de quoi étonner celui qui a joué avec lui au FC Barcelone, et pour qui le caractère coriace de l’Espagnol peut jouer des tours au PSG sur la durée de la saison.

« Luis Enrique a commis des bourdes, des erreurs. Luis Enrique, je le connais. Quand j’étais à Barcelone, j’étais avec lui. Il a une fierté énorme. Il a un ego surdimensionné. Je garantis qu’il restera comme ça. Il va imposer des choses et aller au bout du bout ! Il mourra avec ses idées. Luis Enrique, je pense qu’il est en train de se planter sur le vrai potentiel et de ses joueurs. Tu es l’entraîneur de Newcastle, tu vois le PSG qui a eu une intersaison difficile, ils ont perdu Messi, Neymar… Ils ont acheté des bons joueurs, pas des stars. Ils arrivent à Newcastle dans un stade en feu. Ils jouent avec quatre attaquants. Les mecs de Newcastle ont dû se dire : ‘Ils nous prennent pour des nazes, pour des pipes. On va leur rentrer dedans. On a peut-être les pieds carrés, on n’a peut-être pas des grands joueurs, on est peut-être trop grands, trop gros, mais tu va voir l’intensité qu’on va leur mettre, on va leur chicoter les chevilles.’ Et c’est ce qui s’est passé ! L’entraîneur a pris Newcastle pour des nazes », a dénoncé Christophe Dugarry sur les ondes de RMC. Une attaque qui n’a pas surpris tant le champion du monde 1998 est habitué à dégainer, mais l’entêtement de Luis Enrique à continuer avec un schéma qui ne fonctionnait pas à Saint James’ Park a aussi frappé les esprits cette semaine.