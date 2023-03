Le Mbappé Saint-Germain arrive, 8 recrues pour tout changer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va mettre les choses au clair au Paris Saint-Germain. Il sera là la saison prochaine, avec Luis Campos pour composer un effectif qui sera taillé sur mesure pour l'international français du PSG.

Courtisé depuis des années par le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pu, sous le coup de la déception, ouvrir une petite porte vers l’Espagne dans la foulée de l’élimination du PSG face au Bayern Munich mercredi soir. Il n’en a rien fait, encore sous contrat avec Paris pour plus d’un an, l’attaquant de l’équipe de France est resté fidèle à ses couleurs, annonçant avoir envie de bien terminer la saison et assurant que son avenir n’était pas bouleversé d’un coup sec. A juste titre, car la tendance de ces dernières heures confirme que Kylian Mbappé n’a pas envie de quitter le PSG. Mais comme il l’a fait après chaque déception européenne de son club, le Kid de Bondy compte peser pour révolutionner l’institution.

Mbappé donne les clés à Luis Campos

Messi et le PSG c’est fini, le Qatar a tranché https://t.co/GqMoMTySSk — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2023

Le nom de Christophe Galtier est beaucoup revenu ces dernières heures, car l’entraineur du Paris SG aura beaucoup de mal à conserver son poste en fin de saison. Mais s’il y a un homme qui ne craint a priori rien, c’est Luis Campos. Le dirigeant portugais, qui n’a pas su se montrer convaincant lors des deux dernières fenêtres des transferts, a l’appui total de Kylian Mbappé, qui en fait la pierre angulaire du renouveau du PSG. L’ancien recruteur de l’AS Monaco fait partie des plans parisiens, et il va mener la barque l’été prochain, annonce L’Equipe pour qui Mbappé est catégorique sur ce point.

La porte pour Soler, Ekitike et Bernat ?

Concrètement, cela promet du rock’n roll à Paris, et ce dans les deux sens. Au niveau des départs, les légendes du football ne sont plus considérées comme vitales au projet et Lionel Messi comme Sergio Ramos ne seront pas retenus, ce qui pourrait en plus sérieusement alléger la masse salariale et donner de la marge à Luis Campos pour recruter. Plusieurs joueurs décevants, comme Carlos Soler, Hugo Ekitike ou Juan Bernat, pourront aussi être vendus. Concernant Neymar, la volonté est là, mais le Paris SG sait très bien qu’il pourrait être impossible de vendre un joueur blessé, qui possède un tel salaire, et qui ne fait pas saliver grand monde en dehors de sa vitrine marketing.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le but est de faire de la place pour des joueurs compatibles avec Mbappé, ce qui sera plus que jamais la pierre angulaire du mercato du PSG. L’idée est donc de s’appuyer sur les jeunes du centre de formation, qui apporteront leur envie de tout donner et leurs qualités également pour un projet beaucoup plus « francisé ». Ensuite, il y aura la touche Luis Campos, avec des recrutements, outre Milan Skriniar déjà bouclé, comme ceux de Pau Torres, Manu Koné, Ibrahim Sangaré, Bernardo Silva, Victor Osimhen, voire Gonçalo Ramos et Rayan Cherki. De quoi provoquer de très grosses dépenses et un changement total de visage pour le Paris SG. Le tout avec une enveloppe que Luis Campos espère la plus dodue possible. Ce qui n’est pas gagné avec l’UEFA qui surveille toujours les comptes parisiens, même s’il n’y aura pas de sanctions en fin de saison, a déjà fait savoir l’instance du football européen. Mais si les mauvaises habitudes ont l’air d’avoir la vie dure dans la capitale, un tel mercato serait en tout cas le signe que Mbappé et Luis Campos sont désormais aux commandes du club, et ce pour au moins une saison encore.