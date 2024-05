Le futur Van Dijk au PSG, le dossier devient infernal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a fait de Leny Yoro sa cible prioritaire en défense centrale dans l’optique du mercato estival. Mais l’international espoirs français du LOSC est également ciblé par le Real Madrid et maintenant par Liverpool. Le dossier se complique sérieusement.

A la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Leny Yoro. Auteur d’une superbe saison sous les couleurs du LOSC, l’international espoirs français sera l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival. Et pour cause, le PSG va devoir faire face à une rude concurrence pour s’attacher les services de Leny Yoro. On connait de longue date l’intérêt du Real Madrid, qui cherche un jeune joueur à fort potentiel pour remplacer Nacho, dont le départ est prévu pour cet été. Yoro est une piste du Real, mais le défenseur de Lille a d’autres prétendants. D’après les informations du Parisien, Liverpool a également manifesté au cours des derniers jours son intérêt pour le natif de Saint-Maurice.

La version anglaise de Goal indique même que les Reds voient en Leny Yoro le « futur Van Dijk », un défenseur central au gabarit similaire, à la qualité technique soyeuse et à la vitesse semblable à celle du colosse néerlandais. Bien décidé à jouer les trouble-fêtes dans ce dossier, Liverpool s’apprête à formuler une première offre au LOSC, de quoi faire trembler le PSG ainsi que le Real Madrid. Lille en revanche peut d’ores et déjà savourer cette information, car l’intérêt d’un géant de Premier League va permettre à Olivier Létang de faire monter les enchères. Initialement, un transfert à 50 millions d’euros était évoquée pour le défenseur des Dogues mais voilà que depuis peu, une somme bien plus importante et proche des 100 millions d’euros est évoquée. Paris a d’ores et déjà prévenu qu’il ne montrait pas aussi haut, mais l’intérêt de Liverpool est susceptible de tout faire basculer.