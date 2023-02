Le fiasco du PSG, Messi et Neymar accusés

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a subi une véritable douche froide en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Trop de joueurs n'avaient pas le niveau pour un tel match mardi soir.

Amoindri en raison de joueurs touchés physiquement ces dernières semaines, le club de la capitale a eu un mal fou à entrer dans la rencontre. Le Bayern a tranquillement maitrisé les débats, anesthésiant totalement les rares offensives parisiennes. Jusqu’à l’entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a littéralement mis le feu à la rencontre, même si cela n’a pas permis d’éviter la défaite 0-1. Christophe Galtier a de quoi se faire de nouveau cheveux blancs, tant ses joueurs ont peiné à se trouver jusqu’à l’entrée en jeu de l’international français. Et d’ici le match retour, avec encore des matchs couperets en championnat, les critiques risquent de pleuvoir sur le PSG et ses joueurs, tant ils ont été rares à surnager lors de cette rencontre.

Danilo Pereira et Ramos, les bonnes surprises

Du côté des satisfactions, on retrouve Nuno Mendes qui a mis le feu à son couloir pendant la seconde période, et a été à l’origine de nombreuses situations dangereuses. En défense, Sergio Ramos a tout de même tenu longtemps le choc, dans le jeu aérien ou dans ses relances vers l’avant. Au milieu, Danilo Pereira s’est retrouvé au four et au moulin, avec un rôle précieux de métronome et de gratteur de ballons. Kylian Mbappé, même amoindri, a été le plus dangereux du match, et c’est à peu près tout au niveau des bonnes nouvelles.

Messi et Neymar tellement décevants

Dans un match comme ça, ils ont attendu que Mbappe entre pour essayer d’inquiéter le Bayern…

Ils ont été recrutés pour la LDC on le rappelle 🙄 — Karim Bennani (@KarimBennani_) February 14, 2023

De manière plus neutre, Donnarumma a tout de même réalisé plusieurs parades salvatrices, même si on retiendra forcément le but où il peut et doit mieux faire. De même Zaire-Emery a été en grande difficulté à un rôle inhabituel pour ce match qui n’était pas un cadeau. Enfin, Carlos Soler a tenté de jouer vers l’avant, même si il a été très limité dans ses options. Ce fut également le cas de Fabian Ruiz, un peu perdu par moment mais qui a essayé de porter le ballon et de gagner des mètres.

Messi et Neymar éteints

Au niveau des déceptions, le rendement de Messi et surtout de Neymar a été insuffisant. Sans Kylian Mbappé, ils ont quasiment disparu de la circulation. Le Brésilien pense encore pouvoir faire des différences individuellement, mais il n’y arrive plus. L’Argentin arrive à trouver de l’énergie en seconde période, et a pu apporter une touche de précision et de technique, même si le dernier geste n’a pas été au rendez-vous. Mais les doutes sur les deux stars du club censés apporter l’expérience du succès en C1 ne sont clairement pas levés. Au milieu de terrain, Marco Verratti a beaucoup trop raté, avec des ballons perdus et un physique lui aussi à l’abandon.

De retour de blessure, Presnel Kimpembe est rentré totalement dépassé par les évènements, étant même tout proche de coûter un but dès son entrée pour avoir joué un ballon trop tranquillement. Marquinhos a définitivement perdu la sérénité qui le caractérisait par le passé, et Hamiki a été en grande difficulté, même si cela s’explique par la blessure qui l’a forcée à sortir à la pause.

Un constat donc largement négatif, même si la seule entrée de Mbappé a permis de changer totalement le visage de l’équipe du PSG, qui compte clairement sur son attaquant français pour afficher un tempérament bien différent au match retour.