Le coup de coeur du PSG, c’est Dani Olmo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se prépare à passer à l'action sur une piste inattendue, à savoir le recrutement de Dani Olmo en provenance du RB Leipzig. Le milieu offensif espagnol possède un prix annoncé par le club allemand à 50 ME tout de même.

A la recherche d’un coup à faire pour la deuxième partie du mercato, le Paris SG a du mal à trouver son bonheur. Plusieurs pistes sont pour le moment vouées à l’échec, tandis que cela ne bouge pas non plus beaucoup en terme de départ. Mais il y a un nouveau nom de sortie en ce qui concerne le recrutement, et c’est un joueur à vocation offensive, ce qui peut paraitre surprenant. Il s’agit de Dani Olmo, l’international espagnol au parcours atypique, et qui ne fait plus vraiment l’unanimité au sein du RB Leipzig. Le club allemand a appris à se passer du joueur qui a fait une partie de sa formation en Croatie, et qui a été sérieusement blessé en novembre dernier.

Leipzig et le PSG s'entendent très bien

🚨 Info @PSGInside_Actu . Dani #Olmo pourrait être la recrue inattendue . Victime d’une lésion de l’articulation acromio claviculaire début novembre, le joueur est revenu sur le terrain le 13 janvier face à Francfort. Paris a toujours eu, un oeil sur le joueur, depuis qu'il… pic.twitter.com/svzy1PSjIN — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 20, 2024

De retour à la compétition en ce mois de janvier, puisqu'il est même titulaire ce samedi dans le choc face au Bayer Leverkusen, le milieu offensif de 25 ans semble avoir fait le tour de la question à Leipzig, où il évolue depuis cinq saisons. Ainsi, le PSG s’y intéresse affirme le compte spécialisé PSGInside-Actus, pour qui il n’y a pas d’offres pour le moment, mais les contacts laissent penser que cette recrue intéresse beaucoup les dirigeants parisiens. Il y a toutefois plusieurs freins à une éventuelle arrivée, à savoir que Leipzig a mis à prix Olmo à 50 millions d’euros, même si ce montant n’est plus vraiment considéré comme correspondant à sa véritable valeur.

Néanmoins, les relations entre Paris et le club allemand sont très chaleureuses et cela discute aussi autour d’un éventuel nouveau prêt de Xavi Simons, preuve que tous les sujets peuvent être abordés entre les dirigeants des deux camps. Toutefois, le recrutement de Dani Olmo représenterait une vraie surprise, tant le poste de milieu offensif n’est pas forcément considéré comme une priorité, même si Luis Enrique a aussi envie de changement devant, sachant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne donnent pas satisfaction.