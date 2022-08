Le colossal fiasco du PSG, c'est annoncé !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un nul en Ligue 1, et c'en est fini du PSG de gala de ce début de saison. L'effectif parisien est pointé du doigt en raison d'un énorme manque qui lui sera fatal en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain a connu un premier accroc en championnat ce dimanche, avec un match nul face à Monaco (1-1) qui démontre en effet que la tactique du club de la Principauté d’agresser littéralement le champion de France, notamment en première période, peut porter ses fruits. Même si, sur l’ensemble du match, le PSG a largement dominé et a encore fait trembler les poteaux, la perte des deux premiers points a suffi pour provoquer les premières citriques à l’encontre de Christophe Galtier et son système. Mais pour Daniel Riolo, cela va encore plus loin et c’est littéralement le recrutement parisien qui est à remettre en cause. En effet, selon le consultant de RMC, il y a un problème de taille dans la composition de l’effectif et le manque d’un milieu d’impact capable de faire progresser son équipe par la passe, le tir ou la conduite de balle va être fatal au PSG en Ligue des Champions, annonce le polémiste.

Fofana, Camara, le PSG en a besoin

Daniel Riolo : "Galtier n'a pas les milieux d'impact ! Avec cette compo, quelqu'un croit vraiment que le PSG va gagner la Ligue des Champions ? Alors là..." pic.twitter.com/PL1uXK3B4u — After Foot RMC (@AfterRMC) August 29, 2022

« Pour changer quelque chose, encore faudrait-il qu’il ait les joueurs au milieu de terrain. Il ne ne les a pas les joueurs d’impact. Cite moi une équipe en Europe de très haut niveau, qui n’a pas de milieux d’impact. Quand je te dis Fabian Ruiz, je veux bien qu’il vienne, j’aime bien le joueur, mais il ne va pas t’apporter ce qui manque. Il était un temps où tu n’avais pas un joueur de Ligue 1 qui pouvait jouer au PSG au milieu de terrain. Mais aujourd’hui, quand tu regardes le Mohamed Camara de Monaco, tu te dis que ce genre de milieu, ça manque au PSG. Pareil avec Seko Fofana. Ça fait cinq ans qu’on l’attend. Avant, c’était impensable de se dire qu’un mec de Lens puisse avoir une importance au PSG. Le problème de Verratti, qu’on l’aime ou pas, il n’apporte pas la vitesse et l’impact. Regardez le football européen, ça va à l’impact, ça rentre dedans ça va beaucoup plus vite qu’au PSG. Verratti ne le fait pas, alors que c’est un des meilleurs au PSG. On attend un mec qui reste debout, qui casse des lignes comme Fofana, qui va mettre une frappe de temps en temps, qui va avancer de 10 mètres avec trois mecs sur le dos. C’est ça les milieux de terrain en Europe. Il n’y a pas de révolution à ce niveau, et on a toujours le même problème au PSG. La conclusion, c’est que la compo comme ça, avec les 5 derrière, et les 3 de devant, si quelqu’un croit que ça va gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas qui y croit », a prévenu un Daniel Riolo remonté comme un coucou et qui tire le signal d’alarme à quelques heures de la fin du mercato.

Ce mardi, c’est Fabian Ruiz qui arrive au PSG et selon le consultant, cela ne va pas régler le problème. Il ne parait pas vraiment dans les plans de Luis Campos de faire une autre folie au milieu après avoir fait venir Vitinha et Renato Sanchez, en plus du joueur du Napoli qui va arriver. Un problème d’impact qui provoque donc ce jugement déjà définitif sur les chances parisiennes de briller en Europe cette saison. Réponse dans les prochains mois.