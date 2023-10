Le bourreau officiel du PSG est sûr de lui avant dimanche

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG sera en terrain miné dimanche soir à Rennes. Ecrasés à Newcastle et accrochés à Clermont, les Parisiens sont en manque de confiance. Pas facile de se relancer chez la bande à Genesio. L'entraîneur rennais, bête noire du PSG, entend bien gagner à nouveau.

Au PSG, les commentaires dithyrambiques ont laissé place aux doutes et aux critiques en quelques jours. Si les premiers pas de Luis Enrique s'étaient accompagnés d'un jeu séduisant et d'un collectif fort, le manque de résultats a vite pris le dessus. Le PSG n'a pris que 12 points en 7 matchs de Ligue 1 et il a lourdement chuté à Newcastle mercredi soir en Ligue des champions. Les Parisiens sont attendus au tournant et ils doivent réagir dès ce week-end. Malheureusement, le calendrier leur offre un déplacement périlleux à Rennes. Même s'ils ont aussi gaspillé des points cette saison, les Rennais sont un adversaire compliqué à manœuvrer avec une qualité offensive indéniable.

PSG ou pas, Genesio attend une forte réaction de Rennes

C'est d'autant plus compliqué que Rennes et Bruno Genesio ne réussissent pas au PSG. La saison passée, Rennes a gagné les deux confrontations face au PSG. C'est encore pire face à Bruno Genesio, vainqueur 6 fois des Parisiens en Ligue 1 avec l'OL et le Stade Rennais. Interrogé sur sa réussite face à l'ogre parisien, l'entraîneur rennais l'a joué modeste en soulignant la qualité de ses effectifs lyonnais et rennais. Toutefois, il n'a pu cacher sa sérénité avant la réception du PSG, intimant à son équipe de répondre présent dimanche soir.

« Je n'ai pas de secret, les résultats sont toujours collectifs, et puis j'ai les joueurs pour faire des résultats face à de grandes équipes. C'est le genre de match où l'on est plus fort dans la tête car on sait que sinon, on risque de passer une mauvaise soirée. Donc ça renforce certaines valeurs dont on a besoin tout le temps, pas que contre Paris, ce qu'on a oublié jeudi en première période. […] Donc, j'ai donné rendez-vous à mes joueurs demain soir pour qu'ils montrent un autre visage. Après, le résultat sera ce qu'il sera, je sais qu'ils vont le faire, mais j'attends qu'ils reproduisent ce genre de performance à chaque match. Pour réussir contre Paris, il faut beaucoup de choses : être très bon sur l'aspect défensif, de la réussite, un grand gardien, être efficace, à fond physiquement et tactiquement, ce qu'on a réussi à faire la saison passée. Ce sera déjà un bon test pour voir si mon équipe est capable de rebondir après jeudi », a t-il confié en conférence de presse. Une ambition qui tranche avec la fébrilité d'autres entraîneurs de Ligue 1 face au PSG. Autant le dire, Paris ne passera pas une soirée facile à Rennes.