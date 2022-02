Le Bayern continue de piller le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que les jeunes formés au PSG ont toujours autant de mal à s’imposer dans le club de la capitale, deux nouvelles pépites pourraient bientôt partir en direction du Bayern Munich.

Le PSG n’y arrive décidément pas avec les meilleurs éléments de son centre de formation… Après le départ de Tanguy Kouassi il y a deux ans maintenant, le PSG pourrait encore laisser filer deux de ses talents au Bayern Munich. En effet, selon les informations de Goal, le club bavarois a des vues sur Ayman Kari et Warren Zaire-Emery. Âgé de 17 ans, le premier jeune cité évolue au poste de milieu défensif dans l’équipe U19, dirigée par Zoumana Camara. Élu meilleur joueur du centre de formation du PSG par ses propres coéquipiers en 2021, Kari arrive pourtant en fin de contrat aspirant au 30 juin prochain. Dans les semaines qui arrivent, ce milieu de la génération 2004 va donc devoir faire un choix pour la signature de son premier contrat pro. Si le PSG aimerait bien conserver sa pépite, le Bayern Munich fait actuellement son maximum pour l’arracher. Comme pour Warren Zaire-Emery.

🔴🔵 Le Bayern veut chiper deux espoirs du PSG selon @goal



Ayman Kari (2004, fdc 2022)

Warren Zaire-Emery (2006, fdc 2024)https://t.co/RpFaQAzFob — Daily Mercato (@DailyMercato) February 4, 2022

Plus jeune que Kari, ce milieu évolue pourtant lui aussi avec les U19 du PSG. À 15 ans, il est donc surclassé. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne se montre pas à son avantage. Bien au contraire même puisqu’il a notamment brillé en Youth League en décembre dernier, avec un but et une passe décisive contre Bruges. Sous contrat aspirant jusqu’en 2024, Zaire-Emery a, lui, plus de chances de rester à Paris la saison prochaine. Surtout que le PSG veut absolument le garder. Mais quoi qu’il en soit, ces rumeurs confirment une tendance : les clubs de Bundesliga, et notamment le Bayern, aiment bien recruter des jeunes talents français. Une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois… Car si la formation à la française est mise en avant, cette sorte de pillage chez les jeunes n’est pas vraiment bénéfique aux clubs de L1.