Le Barça change de ton sur Messi, le PSG rigole

Par Hadrien Rivayrand

Leo Messi est au coeur de certaines rumeurs mercato depuis quelques semaines. Son nom est notamment associé au FC Barcelone.

A l'été 2021, Leo Messi surprenait son monde en quittant le Barça pour rejoindre le PSG. Le septuple Ballon d'Or n'avait à l'époque pas pu se mettre d'accord sur les termes d'une prolongation de contrat avec les Catalans. Du coup, Paris a flairé le bon coup et lui a fait signer un contrat de deux ans plus une année en option. L'été prochain, cela fera deux saisons que Messi évolue au PSG. Il va donc devoir faire un choix, à savoir continuer dans la capitale française ou alors chercher un nouveau challenge. On sait déjà que la MLS et le Barça lui font les yeux doux. Joan Laporta, président des Blaugranas, n'a jamais caché son rêve de revoir Messi jouer sous les couleurs du Barça. Mais si la confiance régnait il y a quelques semaines dans ce dossier, le discours a semble-t-il changé.

Messi, le Barça n'est plus serein

Lors d'un entretien accordé à Sport, Laporta a en effet rappelé que pour l'heure, un retour de Messi n'avait pas lieu d'être dans des discussions, l'Argentin ayant encore un contrat avec le PSG. « Leo sait qu'au Barça, il a toujours sa maison. Mais laissez-moi ne pas parler de Leo car c'est un joueur d'une autre équipe et nous entrerions à nouveau dans une série d'affirmations et de contre-affirmations qui ne nous profiteraient en rien. Il a un contrat valide avec un club européen. Je peux seulement dire que Leo a été le meilleur joueur de l'histoire du Barça », a notamment indiqué Joan Laporta, qui sait que l'été prochain sera encore animé en Catalogne. Gerard Piqué parti, Sergio Busquets et Jordi Alba sur le départ, l'effectif devrait être pas mal modifié. Reste à savoir si Leo Messi pourrait s'inscrire dans un nouveau projet au Barça. Pour l'heure, la Pulga a la tête pleinement tournée vers la Coupe du monde au Qatar avec l'Argentine. Il décidera par la suite de la nouvelle direction à donner à sa carrière.