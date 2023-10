LdC ‍: Le PSG se fait marcher dessus à Newcastle

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe F, 2e journée

St James’Park

Newcastle-PSG 4-1

Buts : Almiron (17e), Burn (39e), Longstaff (50e), Schar (90e+1) pour Newcastle ; Hernandez (57e) pour le PSG

Le PSG tombe de haut à Newcastle ! Les Parisiens, pas assez consistants sur le plan collectif, ont logiquement cédé 4-1 à Newcastle. Une défaite lourde mais logique tant les cadres ont été décevants.

Après un superbe succès contre Dortmund, le PSG passait son premier test européen à l'extérieur du côté de Newcastle. Dans un St James'Park bouillant, le PSG s'attendait à souffrir et il n'était pas déçu. Malgré une première frappe dangereuse de Dembélé qui frôlait le poteau (5e), le PSG subissait le pressing agressif des Magpies. La volonté de ressortir le ballon de derrière des Parisiens allait se payer cash. Marquinhos ratait sa relance, Guimaraes récupérait et lançait Isak. Si le Suédois trouvait Donnarumma sur sa route, Almiron était plus en réussite pour ouvrir le score. Derrière, Schar était proche du 2-0 sur un corner avec une reprise au ras du poteau parisien (25e). Le second but anglais survenait avant la pause après un coup-franc litigieux, une main de Lascelles et finalement une tête de Burn. La VAR validait le but après deux minutes d'attente.

⌛️ C'est terminé à St James' Park. Le Paris Saint-Germain s'incline contre Newcastle (4-1) dans cette deuxième journée de poules de @ChampionsLeague.#NEWPSG I #UCL pic.twitter.com/ilewA715E4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 4, 2023

Le cauchemar parisien se poursuivait après le repos. La défense parisienne trop passive laissait Longstaff s'infiltrer. La frappe de ce dernier passait sous le bras de Donnarumma. Hernandez arrivait à réduire le score via une reprise subtile sur une passe en profondeur. Néanmoins, Paris restait inoffensif devant. Dembélé était trop maladroit malgré une percée individuelle intéressante notamment (69e) ainsi qu'une lourde frappe sur Pope (77e). Mbappé était quant à lui invisible ce soir. Le calvaire parisien s'achevait sur une lourde frappe de Schar dans la lucarne de Donnarumma après une énième mauvaise relance. 4-1, le PSG perd lourdement à Newcastle et montre un visage bien inquiétant pour ses hautes ambitions européennes. Il faudra se relancer contre Milan dans une double confrontation très importante déjà pour la qualification.