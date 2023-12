LdC ‍: Le PSG roi de la honte, Daniel Riolo a le trac

Dans : PSG.

Le PSG a hérité de l’équipe la plus abordable sur le papier en 8es de finale de la Ligue des Champions. En février prochain, les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront la Real Sociedad.

Première de son groupe de Ligue des Champions devant l’Inter Milan avec trois victoires et trois matchs nul, la Real Sociedad affrontera le Paris Saint-Germain en 8es de finale de la Ligue des Champions en février prochain. Sur le papier, le club de la capitale a hérité du meilleur tirage possible puisqu’en terminant deuxième de groupe, le PSG pouvait tomber sur le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City ou encore l’Atlético de Madrid. Luis Enrique et ses joueurs peuvent donc se réjouir de ce tirage au sort car sans manquer de respect à personne, l’actuel 6e de la Liga semble être à la portée du champion de France en titre. Attention toutefois à l’excès de confiance car une élimination en 8es de finale face à un adversaire aussi abordable serait la désillusion de la décennie pour le Paris Saint-Germain. Au micro de RMC, Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude face à une telle situation où les joueurs de Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas grand-chose à gagner et en revanche, tout à perdre.

« C’est la fameuse histoire du jackpot. Évidemment que c'était l'équipe que tout le monde voulait prendre dans les premiers de groupe. Évidemment que c'est un très bon tirage. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se balader mais oui, sur le papier le PSG doit gagner mais ça reste du foot… Tu peux avoir une part de chance de tirer la Real Sociedad, tu peux avoir de la chance en quarts de finale en tirant le vainqueur de Dortmund-PSV et tu te retrouverais en demi-finales. Quand tu as des tirages au sort, tu as une part de réussite. Ce qui a longtemps représenté la catastrophe du PSG, ce n’est pas qu’il se fasse taper en huitièmes par le Real, le Bayern ou le Barça, c’était la façon de perdre » estime Daniel Riolo dans l’After Foot avant de poursuivre.

Daniel Riolo très prudent avant PSG - Real Sociedad

« Ce qui compte dans le sport, c’est l’image que tu donnes. Quel effort le sportif a fait, est-ce qu’il s’est donné complètement ? Est-ce qu’il a failli ? Est-ce que l’ensemble autour de lui a donné l’impression d’une gestion calamiteuse de l’évènement, de l’effectif, du travail de l’entraîneur et des dirigeants ? C’est ce qui compte. C’est vrai que ça leur met une forme de pression que le club et certains joueurs ne savent pas gérer qui est de dire : ‘tu es obligé de gagner, sinon ça va encore être la honte’. C’est vrai que ce n’est pas quelque chose qu’ils gèrent très bien » estime le journaliste de RMC. Le 14 février prochain, les coéquipiers de Marquinhos seront donc attendus au tournant avec l’obligation de réaliser un très gros match aller au Parc des Princes afin de se mettre à l’abris d’une éventuelle déconvenue en Espagne lors du retour.