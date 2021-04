LdC : Foden provoque Mbappé, et se met en colère

Dans : PSG.

Le Paris SG va-t-il réussir un incroyable triplé en sortant tous ses meilleurs ennemis en Ligue des Champions ?

En 1/8e de finale, le PSG s’est vengé du FC Barcelone, pour la remontada et pour les années de bras de fer sur le marché des transferts, de Marco Verratti à Neymar, même si c’est souvent le club français qui s’est imposé à ce petit jeu. En quarts de finale, le Paris SG a pris sa revanche sur le Bayern Munich, qui lui a souvent craché dessus dans la presse par le biais de ses dirigeants, et l’avait en plus battu en finale de la dernière édition de la Ligue des Champions. Pour l’avant-dernière marche, le club de la capitale affrontera Manchester City. Il y aura forcément une dimension géopolitique avec cette affrontement entre le club phare du Qatar, et celui des Emirats Arabes Unis. Les amoureux du football de haut niveau n’auront pas à attendre bien longtemps, puisque le premier match entre les deux équipes aura lieu dans moins de deux semaines. Ce mercredi soir, Manchester City a en effet validé son billet non sans souffrir face au Borussia Dortmund, puisqu’à un moment de la rencontre, la formation de Pep Guardiola était même virtuellement éliminée.

Mais progressivement, City a retrouvé son allant, son maitre à jouer en la personne de Kevin De Bruyne, et toujours sa pépite anglaise Phil Foden. Ce dernier a inscrit le but de la délivrance d’une frappe flottante avec l’aide du poteau. Cette réussite a visiblement donné des ailes au pur produit de la formation des Citizens, puisque, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, le message sur les réseaux sociaux est tombé. Et il s’agissait de prévenir Kylian Mbappé qu’il fallait être prêt pour se mesurer à lui. Un clin d’oeil en forme de mise en bouche avant la double confrontation entre City et le PSG, sans véritable arrogance derrière, tant Foden n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant des champions du monde. La preuve, selon The Athletic, le joueur en personne n’aurait pas du tout apprécié ce tweet, posté par la société qui s’occupe de ses réseaux sociaux, et non par le milieu de terrain anglais dans la foulée de son match. Ce message diffusé également sur Instagram a ensuite été supprimé dans la nuit, preuve que Foden ne souhaitait vraiment pas mettre le feu avant l'heure à ce duel très attendu, préférant laisser parler le terrain.