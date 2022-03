Layvin Kurzawa secoué par les supporters du PSG

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Comme de nombreux parisiens, Layvin Kurzawa a été pris à partie par ses supporters après le naufrage de Santiago Bernabeu. Ce mercredi, le latéral du PSG a été directement visé à la sortie du Camp des Loges par des fans dans une ambiance très hostile.

Si Léo Messi et Neymar ont eu le droit aux copieux sifflets du Parc des Princes, Layvin Kurzawa a, lui, eu le droit à un face à face très tendu avec des supporters du Paris Saint-Germain. Mis au placard depuis le début de saison, l’arrière gauche de 29 ans a été interpellé à la sortie du centre d’entraînement, dans son propre véhicule. Très énervé, l’ancien monégasque, a été retenu mais semblait prêt à s’expliquer, face à une bande d’individus voulant en découdre. « Dégage du PSG ! Dégage du PSG ! » ont clamé les fauteurs de trouble face au Parisien. Au Paris Saint-Germain, le cas de l’ancien Bleu (13 sélections, 1 but) interpelle et met en avant la très mauvaise gestion du club qui a été pointée du doigt après l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid.

Kurzawa en contrat jusque 2024

Kurzawa qui se fait chasser par des supporters pic.twitter.com/gmEudWroix — XCII (@lxminni) March 16, 2022

Leonardo est clairement sur la sellette à Paris à la suite de nombreux dossiers mal gérés comme le cas Kylian Mbappé ou le dernier recrutement XXL du PSG qui n’a pas porté ses fruits. Layvin Kurzawa est également un dommage collatéral du directeur sportif brésilien. Alors qu’il ne joue plus depuis un moment, le latéral gauche a été prolongé en 2020 jusqu’en juin 2024 avec un salaire annuel avoisinant les 4 millions d’euros. Une prolongation surprise pour tout le monde, même pour Layvin Kurzawa lui-même. « On y a tous cru. Moi-même j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite » avait déclaré le défenseur français au Figaro. Cette saison, l’ancien de l’AS Monaco n’a joué que 9 pauvres minutes lors du Trophée des champions perdu (1-0) face au LOSC le 1er août dernier. En 28 journées de Ligue 1, le numéro 20 du PSG ne compte que deux apparitions dans le groupe pour aucun temps de jeu.