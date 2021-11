La sortie cash de Pochettino sur son vrai rôle au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans un long entretien à L’Equipe ce vendredi, Mauricio Pochettino est revenu sur les débuts de sa carrière d’entraineur, sa volonté depuis des années d’occuper ce poste, et surtout le début de son aventure au PSG.

A ce sujet, l’entraineur argentin a tenu à faire entendre son point de vue de manière claire sur la construction de l’équipe, la façon de jouer et l’ambition de victoire. Pour le coach parisien, son but est tout simplement de faire gagner l’équipe qui est mise à sa disposition, sans réellement que ses idées ne soient prises en compte. Ainsi, Mauricio Pochettino laisse entendre qu’il n’a pas les mains libres pour faire jouer le PSG à sa façon, et qu’il a simplement la mission de s’adapter à ce que veut mettre en place le Paris SG. Une nuance de taille sur laquelle il a souhaité insister dans cet entretien.

Pochettino n'est pas venu pour bâtir un projet

« En tant que coach, tu as des idées, des habitudes, une façon de voir le foot. Après, il faut voir dans quel projet tu es et à quelle étape du projet. Quand le PSG vient te chercher, c'est pour que tu t'adaptes à une structure en place, à des joueurs recrutés pour obtenir ce que veut le club. Que veut le PSG ? C'est important de le savoir. Le PSG veut gagner. Gagner la Ligue des champions, le Championnat, la Coupe, tous les matches. On n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet, en nous demandant de quoi on avait besoin pour développer nos idées, ou ce qu'on aime. On est arrivés ici pour nous adapter et pour gagner, avec la structure et les caractéristiques des joueurs qui sont là. C'est très différent. On est là pour développer les idées du PSG, pas pour développer nos idées définies, lesquelles nécessiteraient de bâtir avec les éléments selon nous nécessaires à ces idées », a souligné un Mauricio Pochettino qui estime ne pas avoir comme ambition de construire l’équipe du Paris SG à sa façon, mais bien celle de faire jouer au mieux les éléments qui lui sont proposés.