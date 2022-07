La réponse parfaite de Neymar au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar, qui ne comprend pas pourquoi le Paris SG cherche à le pousser dehors, a prolongé son contrat ce vendredi et assure sa grande motivation à briller pour Paris.

Le PSG est sur le point de nommer son nouvel entraineur, mais le club de la capitale fait encore durer le suspense. L’été promet d’être long à ce rythme, même si cela n’a pas empêché Luis Campos d’avancer en faisant signer Vitinha. Si les supporters attendent toujours avec une réelle impatience de savoir quelles seront les prochaines recrues, le Paris SG sera aussi très suivi sur le plan des départs. Un nom revient sur toutes les lèvres, celui de Neymar qui ne colle plus vraiment aux attentes du projet du club de la capitale. De l’Emir du Qatar jusqu’à Nasser Al-Khelaïfi, l’idée de faire partir le Brésilien a fait son chemin, et le PSG est prêt à écouter les offres pour son numéro 10, alors qu’il faisait tout pour le prolonger il y a un peu plus d’un an de cela. Mais Mauricio Pochettino peut en témoigner, les choses vont très vite dans le football, et encore plus à Paris.

Neymar le roi des contrats à clause

Tout le monde en est conscient, il sera très difficile d’obtenir gain de cause pour faire partir Neymar, surtout si ce dernier ne veut pas quitter la France. Et encore plus depuis ce vendredi, puisque l’ancien prodige de Santos a officiellement prolongé son contrat avec le PSG. L’ultime clause du nouveau bail signé prévoyait en effet une prolongation automatique de son engagement d’un an s’il passait le cap du 1er juillet 2022 avec le maillot parisien sur les épaules. C’est désormais le cas et L’Equipe assure que le « Ney » est désormais engagé avec le Paris SG jusqu’en juin 2027. Une clause qui n’est pas sans rappeler celle que le clan du Brésilien avait mise en place au FC Barcelone, quand le coéquipier de Lionel Messi touchait une énorme prime chaque saison quand il avait passé le cap du 1er août en Catalogne. Cela avait d’ailleurs donné lieu à un bras de fer spectaculaire avec le Barça, Neymar attendant le 3 août 2017 pour signer au PSG, après avoir empoché sa prime de fidélité.

La réponse de Neymar : tout donner pour le PSG

Quoi qu’il en soit, le statut du Brésilien à Paris est donc encore plus renforcé avec cette prolongation automatique de levée. Et son envie de s’imposer au PSG également. A un peu plus d’une semaine de son retour à l’entrainement, Neymar va « réaliser l’une des plus belles saisons de sa carrière », assure son entourage à L’Equipe, histoire de rappeler que la motivation du joueur est extrême pour faire taire toutes ces rumeurs sur son départ. La dernière prise de parole de Nasser Al-Khelaïfi, qui a remis en cause sans le citer l’avenir de Neymar, n’a pas eu l’effet escompté. Puisque le jeune trentenaire clame à ses proches qu’il va réaliser une saison pleine, très motivé à l’idée de tout donner pour le Brésil et le PSG.