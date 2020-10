PSG : Paredes largué à tout prix, Szczesny dans le deal ?

Dans : PSG.

Durant de longues semaines, Leonardo a espéré un départ de Leandro Paredes, dont le salaire empêche le directeur sportif parisien de dormir.

L’homme fort du PSG n’a pas caché à ses collaborateurs qu’il avait pris une véritable claque au moment de découvrir le salaire colossal de Leandro Paredes. Pour rappel, la venue de l’Argentin avait été négociée par Antero Henrique et aux yeux de Leonardo, le Portugais s’est montré bien trop généreux avec l’ancien milieu défensif du Zénith Saint-Pétersbourg. Malgré plusieurs touches, Leandro Paredes n’a trouvé aucun club susceptible de prendre en charge ses généreux émoluments. De grosses cylindrées se sont pourtant manifestées cet été, à l’instar de la Juventus Turin.

La Vieille Dame, qui cherchait à renforcer son milieu de terrain afin de compenser le départ de Blaise Matuidi, était séduite par le profil de Leandro Paredes. Mais les discussions n’ont pas abouti avec le joueur et avec le Paris Saint-Germain. Cela ne pourrait être que partie remise puisque selon les informations rapportées par Juve Live, le dossier de Leandro Paredes n’a pas été définitivement rangé au fond d’un tiroir par l’état-major de la Juventus Turin. Les échanges continuent entre les différentes parties afin de trouver une issue positive lors du prochain mercato estival. Un échange entre Paredes et Wojciech Szczesny est notamment évoqué à la surprise générale par le média spécialisé dans l’actualité de la Juventus Turin. Si le Paris Saint-Germain cherche effectivement un gardien pour préparer l’avenir au vu de l’âge de Keylor Navas (33 ans), c’est davantage le nom de Gianluigi Donnarumma qui circulait ces dernières heures. Un profil bien plus sexy que celui du Polonais, lequel a gagné en régularité depuis deux ans, mais qui ne représente pas pour autant une assurance tout risque…