La mère de Kylian Mbappé gifle Frédéric Hermel

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'accord annoncé entre Kylian Mbappé et le PSG a provoqué un séisme dans le football européen, et désormais l'heure des règlements en compte est arrivée.

Très présente sur les réseaux sociaux lorsqu’il s’agit de donner des informations concernant son fils, Fayza Lamari n’a pas confirmé que Kylian Mbappé avait donné son accord pour une prolongation de trois ans avec le Paris Saint-Germain, même s’il n’y a désormais plus aucun doute. Pendant longtemps, la maman de la star française est passée pour une chaude partisane de la candidature du Real Madrid, mais visiblement les choses ont évolué, et Fayza Lamari n’a aucun état d’âme, ayant plusieurs fois fait savoir que c’est Kylian Mbappé et lui seul qui décidait de son avenir au PSG ou ailleurs. Mais si Fayza Lamari n’a pas bougé quand l’ensemble des médias a annoncé la prolongation à venir, elle a tenu à répondre à Frédéric Hermel, journaliste de RMC qui cette semaine encore expliquait que Mbappé devait signer au Real Madrid et nulle part ailleurs. Il est vrai que ce journaliste, chaud supporter des Merengue, avait tapé fort sur le joueur parisien. « Dans le foot il y a ceux qui respectent la parole donnée. Et puis il y a Mbappé… », avait fustigé Fred Hermel.

Fred Hermel s'est planté, c'est la faute à Mbappé

Monsieur Hermel. Quand on ne sait pas on se tait .. jamais un accord n a été donné .. bien à vous — lamari fayza (@FayzaLamari) May 21, 2022

Via les réseaux sociaux, Fayza Lamari a mis une droite (virtuelle) au journaliste de RMC. « Monsieur Hermel. Quand on ne sait pas on se tait .. jamais un accord n a été donné .. bien à vous », a répondu la mère de Kylian Mbappé. Une riposte qui a fait le bonheur de Twitter. « S'il se taisait à chaque fois qu'il ne sait rien, il serait au chômage depuis belle lurette », a ironisé Culture PSG au milieu d’un déluge d’insultes venues d’Espagne où l’on considère que Fayza Lamari a tué le rêve de son fils, lequel avait confié que signer au Real Madrid était un de ses rêves. Les prochains jours risquent d'être tendus entre l'Espagne et la France, même si cela ne changera rien à l'affaire, à savoir que Kylian Mbappé prolonge son contrat jusqu'en 2025.