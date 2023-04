La femme d'Achraf Hakimi lui renvoie son argent au visage

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est le divorce le plus médiatique du moment dans le football, Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont décidé de se séparer, alors que le footballeur international marocain du PSG est sous le coup d'une mise en examen pour viol. Et des rumeurs sur une bataille financière ont enflammé les débats.

« C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C’est une romance d'aujourd'hui ». Peu de temps après leur mariage et le début d’une belle histoire puisque deux enfants, des garçons, sont nés de leur union, Achraf Hakimi et Hiba Abouk ont décidé de divorcer. Même si la procédure avait été enclenchée avant la terrible accusation de viol proférée par une jeune femme à l’encontre du défenseur du PSG et du Maroc, il est clair que cela n’a pas contribué à calmer les choses entre les deux.

Et depuis dix jours, c’est une nouvelle rumeur qui a remis ce divorce sur le devant de la scène, lorsqu’un média ivoirien a annoncé que pour ne pas trop verser d’argent à la mère de ses enfants dans le cadre du divorce, Achraf Hakimi aurait mis l’ensemble de ses biens sous le nom de sa mère. Même si cette fake news a été démentie, le mal était fait, puisque certains se sont amusés de voir le joueur parisien faire un sale coup à sa future ex-femme. Présente cette semaine à la Une de la version espagnole du magazine Elle, Hiba Abouk a parlé de sa séparation et remis quelques pendules à l’heure.

La actriz, que enfrenta en medio de su divorcio uno de los momentos más complicados de su vida, hace acopio de optimismo. https://t.co/c12sxF4Qag — ELLE España (@elle_es) April 19, 2023

Evoquant dans un premier temps les dégâts engendrés par ce divorce et l’annonce de la mise en examen pour viol d’Achraf Hakimi, Hiba Abouk a reconnu avoir traversé de sales moments. « Tout comme je vais à la gym, je vais chez le psychologue une fois par semaine. La santé mentale est très importante, pas seulement physique. Dans un divorce, on sait tous que l’on souffre beaucoup. Dans la vie, il y a beaucoup de bons moments et aussi d'autres mauvais. Vous vous mariez par amour et vous divorcez par chagrin. Les gens évoluent, changent, grandissent et prennent parfois un autre chemin. Il peut aussi y avoir un moment où dans un couple vous arrêtez de vous trouver. Et quand cela arrive, il n'y a rien à forcer », explique la maman d’Amine et Naïm Hakimi, avant de répondre à ceux qui voient en elle une femme intéressée par l’argent du joueur.

La femme d'Hakiki ne pleure pas sur son sort

Actrice et influenceuse, la femme d’Achraf Hakimi estime ne pas avoir de leçon à recevoir. « J’ai fait mille boulots et je sais ce que c'est de ne rien avoir. Maintenant, je vis confortablement, mais je n'ai aucun attachement aux choses matérielles. Je n'oublie pas où j'étais il y a 15 ans, partageant une chambre de deux mètres carrés, faisant trois boulots par jour, étudiant, dormant peu… , rappelle Hiba Abouk, avant de préciser que désormais, elle accordait toute son énergie à ses enfants, et eux seuls. C'est vrai qu'avec deux enfants, c'est émotionnellement compliqué, mais je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à qui cela arrive. L'important, c'est que j'ai la tranquillité d'esprit d'avoir essayé et d'avoir fait tout ce que j'avais à faire. Il y a des décisions qui ne se prennent pas du jour au lendemain. »