OL ‍: Lacazette payé 48ME sur deux ans en Arabie Saoudite

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir. Mais l'Arabie Saoudite lui a fait une offre colossale.

Il y a des propositions qui ne se refusent pas, surtout lorsque s'on s'apprête à signer son dernier gros contrat de footballeur professionnel. Alexandre Lacazette le sait, à 33 ans, et à l'entame de l'ultime année de son engagement avec son club formateur, le buteur de l'OL doit soit accepter de prolonger d'une saison avec Lyon, soit accepter l'incroyable offre venue d'Arabie Saoudite. Contacté par le club d'Al-Qadisya, le Général Lacazette sait que s'il accepte de rejoindre cet été le promu en Saudi Pro League, il empochera un salaire susceptible de mettre sa famille à l'abri pour plusieurs générations. En effet, L'Equipe révèle que celui qui a été deux saisons de suite le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais se voit proposer un salaire de 2 millions d'euros par mois, sur deux ans, soit un total de 18 millions d'euros pour jouer jusqu'en 2026 avec Al-Qadisya. Et la comparaison avec l'OL est forcément monstrueuse comme le dévoile notre confrère.

2 millions d'euros par mois pour Lacazette

Régis Testelin, journaliste du quotidien sportif, précise que ce montant représente cinq fois ce qu'Alexandre Lacazette gagne actuellement sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Avant de rejoindre ce dimanche l'équipe de France olympique qui entame sa préparation pour les JO 2024, l'attaquant de l'OL n'a pas encore tranché, même si pour l'instant, c'est l'Arabie Saoudite qui tient la corde. Car il y a un impondérable dans cette proposition, c'est que si Alexandre Lacazette accepte de signer avec le club saoudien, alors il pourrait être amené à quitter sans délai les Bleus pour rejoindre son nouveau club et ne pas participer aux Jeux Olympiques de Paris. De quoi le faire un peu douter, lui qui n'a jamais eu la carrière qu'il méritait sous le maillot de l'équipe de France. Entre l'or promis par l'Arabie Saoudite et l'or olympique avec le la France, le joueur de 33 ans doit désormais trancher et pour l'instant, c'est la Saudi Pro League qui a l'avantage.