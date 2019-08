L1 : « Paris, Paris on t’enc... », Rennes menacé pour chant homophobe !

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Après l'interruption quelques minutes du match Nancy-Le Mans, vendredi soir, pour des chants qualifiés d'homophobes par les autorités, les supporters s'en sont donnés à coeur joie ce week-end pour stigmatiser la LFP sur le même air, mais cette fois sans que cela provoque d'arrêt des matches concernés. Et on apprend ce lundi soir, via Le Parisien, que la rencontre Rennes-PSG, diffusée en direct sur Canal+ a fait l'objet d'un rapport du délégué de la Ligue de Football Professionnel, lequel a noté que les fans du club breton avaient lancé à plusieurs reprises un « Paris, Paris on t’enc... ». Sachant qu'il ne s'agissait pas d'encenser le Paris Saint-Germain

Si le représentant de la Ligue de Football Professionnel a consigné cet incident, il n'a pas jugé utile de faire stopper la rencontre, sans que l'on sache les raisons de cette mansuétude, si ce n'est que la rencontre constituait le grand rendez-vous footballistique du week-end de Ligue 1. Quoi qu'il en soit, ce rapport arrivé de Rennes sera étudié le 28 août par la commission de discipline de LFP, tout comme ceux transmis par les délégués à Nîmes, Bordeaux, Toulouse et Lens pour le même motif.