L’OM plus fort que le PSG, Luis Campos accusé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG patine et Luis Campos semble en difficulté pour conclure les arrivées de joueurs tels que Barcola, Kane ou Bernardo Silva. Ce qui jette un sérieux doute sur le coordinateur sportif de Paris.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a commencé tambour battant avec les signatures précoces de Skriniar, Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Ndour ou encore Asensio mais la deuxième phase du mercato parisien tarde à s’enclencher. L’idée était dans un deuxième temps de recruter des joueurs plus confirmés et capables d’apporter une plus-value immédiate à l’équipe de Luis Enrique. Harry Kane (Tottenham), Bernardo Silva (Manchester City) et dans une moindre mesure Bradley Barcola (OL) sont espérées depuis plusieurs semaines au PSG… mais les dossiers chauds de l’été tardent à se concrétiser.

Et tandis que dans le même temps, le départ de Kylian Mbappé semble de plus en plus probable au même titre que celui de Marco Verratti, l’effectif parisien commence à devenir un peu maigrichon. Sur Winamax, le consultant Walid Acherchour n’a pas manqué de le souligner à tel point que selon lui, l’Olympique de Marseille commence à avoir un meilleur effectif que le PSG dans certains secteurs à commencer par le milieu de terrain. Un constat directement imputé à Luis Campos, responsable n°1 de cette situation bancale selon le chroniqueur.

Walid Acherchour attaque frontalement Luis Campos

« Les gros dossiers, les gros joueurs qui doivent arriver, c’est où et c’est quand au PSG ? Où est-ce que Luis Campos a montré qu’il était capable de faire venir des gros joueurs à Paris ? Il veut sortir Neymar, il veut sortir Verratti… mais où sont tes joueurs pour les remplacer ? Soit sûr de ton karaté Luis Campos ! Tu veux faire partir des mecs comme ça il n’y a pas de soucis, nous on te suis. Mais il y a qui derrière ? » s’interroge Walid Acherchour sur Winamax avant de poursuivre et d’oser la comparaison entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille.

« Renato Sanches que tu as fait venir de Lille et qui est déjà à deux doigts de la Roma ? Fabian Ruiz que l’on annonce déjà en Espagne ou en Italie ? Le plan pour remplacer Verratti c’est Ndour ? Moi je l’ai déjà dit en exagérant un tout petit peu mais sur le papier entre le milieu de terrain de l’OM et celui du PSG il n’y a pas une galaxie ! Je demande à voir Kondogbia, Ounahi, Veretout, Guendouzi et Rongier face aux joueurs sans personnalité du PSG qui se cachent dès qu’il y a un gros pressing adverse… je demande à voir » estime Walid Acherchour, pour qui Luis Campos n’est pas au niveau pour le moment sur ce mercato estival. Il reste encore un mois au coordinateur sportif portugais pour faire taire ses détracteurs.