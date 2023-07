Longoria en feu, l’OM va recruter deux attaquants ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato est très emballant mais il est loin d’être terminé à l’OM, qui souhaite recruter encore quatre joueurs dont deux attaquants d’ici un mois.

Le début du mercato estival a été très actif à l’Olympique de Marseille avec les signatures de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. En l’espace de quelques semaines, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont fait un énorme boulot et l’effectif marseillais a fait un grand saut qualitatif. De bon augure avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions dans une dizaine de jours… mais pas encore suffisant aux yeux de l’état-major de l’OM, qui nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir.

La preuve, Pablo Longoria estime en interne que Marseille n’est qu’à 50 % de son recrutement. A en croire les informations de L’Equipe, quatre recrues sont encore espérées à Marseille d’ici la fin du mois d’août. L’une d’entre elles sera Ruben Blanco, tout proche de faire son retour à l’OM dans le rôle qu’il occupait en 2022-2023, à savoir doublure de Pau Lopez. Un accord a été trouvé avec le Celta Vigo sur la base d’un transfert inférieur à 2 millions d’euros. En défense aussi, au moins un joueur est espéré.

L'OM va encore recruter deux attaquants cet été

Le club vise un latéral polyvalent capable de jouer à gauche pour concurrencer Renan Lodi comme à droite pour combler un éventuel pépin de Clauss. Initialement, deux latéraux étaient ciblés mais l’excellente préparation d’Emran Soglo (18 ans) au poste de latéral gauche pousse l’OM à la prudence et à la réflexion. Une seule recrue au poste de latéral pourrait finalement être nécessaire. Le gros chantier de cette fin de mercato reste donc l’attaque, malgré les recrutements de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Ismaïla Sarr.

Et pour cause, L’Equipe affirme que Pablo Longoria veut encore recruter deux joueurs offensifs d’ici la fin du mercato alors que dans le sens des départs, Cengiz Ünder va faire ses valises pour rallier Fenerbahçe. En attaque, Iliman Ndiaye est toujours la priorité et les dirigeants espèrent un dénouement heureux dans les heures à venir, mais Sheffield est intraitable et exige toujours entre 15 et 20 millions d’euros. L’international sénégalais ne sera pas la seule recrue offensive du mois d’août. Un autre joueur est espéré en attaque, probablement un ailier gauche ou un neuf et demi… tel Alexis Sanchez par exemple.