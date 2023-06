L'Inter officialise le départ de Skriniar, le PSG l'attend

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Attendu au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar n'est désormais plus un joueur de l'Inter. Le club italien a officialisé le départ du défenseur slovaque après six saisons passée à Milan.

« Arrivé de la Sampdoria en 2017, le défenseur slovaque quitte Milan après avoir remporté cinq trophées. Six saisons pleines de victoires et de satisfactions : l'aventure de Milan Skriniar avec le maillot de l'Inter s'achève ici. À l'Inter depuis l'été 2017, Skriniar a été l'un des protagonistes de l'extraordinaire parcours de l'Inter, qui a commencé avec son retour en Ligue des champions en 2018 et a culminé avec la conquête de cinq trophées au cours des trois dernières saisons. Un Scudetto, deux Coupes d'Italie et deux Super Coupes d'Italie : ce sont les trophées remportés par Skriniar avec le maillot des Nerazzurri, avec lequel il a joué un total de 246 matchs et marqué 11 buts en six saisons. Les salutations et les remerciements de toute la famille de l'Inter vont à Skriniar », indique le club italien dans un communiqué. Un message qui a provoqué la colère des supporters interistes, lesquels estiment que Skriniar a trahi le club en préférant signer libre au PSG.