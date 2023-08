L'infirmerie du PSG se remplit avant Lens

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s’offre dès le début de saison un joli choc avec la confrontation face à Lens au Parc des Princes, ce samedi soir.

Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs, et à la veille du match, il voit même son infirmerie se remplir encore. En effet, outre les absents prévus que sont Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, deux joueurs n’ont pas pu suivre la séance. Il s’agit de Juan Bernat et Gonçalo Ramos, qui est donc désormais incertain pour le match face au dauphin du PSG de la saison dernière. Lee Kang-In, récemment blessé au quadriceps, sera lui aussi forfait pour plusieurs semaines.