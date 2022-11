L'aveu de Cristiano Ronaldo, le PSG de Messi le fait rêver !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo a encore mis le feu avec la dernière partie de son interview à Piers Morgan. Il révèle son admiration pour Lionel Messi, et refuse d'écarter la possibilité de jouer un jour au PSG avec son rival argentin.

A chaque jour son lot de révélations dans le dossier Cristiano Ronaldo. Dans sa longue interview à Piers Morgan, le Portugais a abordé tous les sujets sans détour. La dernière partie a été diffusée ce jeudi soir et elle a forcément fait du gros bruit puisque CR7 y a évoqué son avenir, sa retraite, sa concurrence avec Lionel Messi et même le PSG. Concernant la suite de sa carrière, notamment sur le plan international, Cristiano Ronaldo n’a pu faire qu’une seule promesse : celle de mettre un terme à sa carrière avec le Portugal s’il venait à gagner la Coupe du monde. Cela pourrait se comprendre, difficile de frapper plus fort qu’un titre mondial.

That was my all-time favourite interview. A sporting icon baring his soul as never before & doing it with such raw honesty & passion, knowing it would attract a lot of heat but believing it was time to speak out. Thanks ⁦@Cristiano⁩ - you’re a class act, on & off the pitch. pic.twitter.com/4hwTzk7Lhj — Piers Morgan (@piersmorgan) November 17, 2022

Mais pour cela, il devra croiser le fer avec les plus grands joueurs de la planète et notamment un Lionel Messi de qui il a tenu à dire le plus grand bien. Alors que sa rivalité était parfois peu glorieuse au départ, notamment quand les deux joueurs se disputaient le Ballon d’Or et que chaque vote pouvait compter, le temps a fait son oeuvre. Depuis, les deux hommes au profil si différents ont appris à s’apprécier et le joueur de Manchester United n’a plus que des compliments à dire sur le septuple Ballon d’Or. « C’est comme si c’était un coéquipier. Il m’inspire beaucoup de respect, ne serait-ce que par la façon dont il parle de moi à chaque fois. C’est un bon gars qui fait tout pour le football. Il est magique. En tant que personne, nous partageons la scène depuis 16 ans, et ma relation avec lui est excellente. Il est incroyable », a reconnu Cristiano Ronaldo, pour qui le respect est total et surtout mutuel.

Never say Never pour Cristiano Ronaldo

Au point d’être réellement un coéquipier dans les années à venir ? Pour finir son entretien, CR7 a été taquiné par Piers Morgan dans un échange qui risque de faire énormément parler dans les prochains mois. Le journaliste du Sun lui a posé la question suivante : « Un scénario : Mbappé va au Real. Et toi, au PSG avec Messi ». Ce à quoi l’attaquant de Manchester United a répondu : « N’importe quel joueur aimerait jouer avec Messi. Alors, on ne peut jamais dire jamais. Qui sait ? ». Une belle façon de ne pas fermer la porte et de relancer les rumeurs sur une éventuelle Dream Team du 21e siècle au Paris SG si jamais Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid dans les prochains mois.

Pour le moment, cela reste en effet un scénario éventuel, mais Cristiano Ronaldo sait que son nom fait encore rêver, même s’il n’est plus la garantie suprême de remporter la Ligue des Champions comme c’était le cas il y a quelques années. En tout cas, il attire du beau monde, et dans cet entretien, le Portugais a tenu à faire savoir que les rumeurs comme quoi les clubs n’étaient pas intéressés par sa venue l’été dernier étaient totalement fausses. En dehors de l’offre d’un club d’Arabie Saoudite qu’il a pu confirmer, le numéro 7 des Red Devils affirme avoir discuté avec plusieurs clubs de premier rang, sans en dévoiler le nom. Mais nul doute que, cet hiver ou l’été prochain, absolument plus rien ne retiendra Cristiano Ronaldo de trouver un nouveau point de chute.