L'Atlético lance un défi à 90 ME au PSG

Le PSG inquiète quelque peu sur le marché des transferts mais a encore néanmoins pas mal de pistes séduisantes. Julian Alvarez en fait partie, même si le champion du monde ne sera pas facile à déloger.

Le PSG veut recruter pas mal de joueurs en ce mois d'août mais pour le moment, force est de constater que les champions de France peinent à boucler leurs deals. Joao Neves va signer dans les prochaines heures. Et le Portugais ne sera pas le seul à rejoindre la capitale. Mais les dossiers prennent beaucoup de temps. Parmi les autres joueurs qui plaisent à Luis Enrique : Julian Alvarez. L'international argentin est d'ailleurs ouvert à un départ de Manchester City, lui qui veut plus de temps de jeu et un statut de joueur titulaire. Le PSG peut faire l'effort de le recruter mais n'est pas le seul sur Julian Alvarez. C'est en effet aussi le cas de l'Atlético Madrid.

Julian Alvarez, l'Atlético attaque

Selon les informations de Caught Offside, le club madrilène est plus que jamais au travail pour engager Julian Alvarez. Les Colchoneros sont d'ailleurs en pleines négociations avec les agents du joueur argentin pour une arrivée dans les prochaines semaines. Une très belle offre est même en préparation pour faire craquer Manchester City, alors que les champions d'Angleterre demandent plus de 90 millions d'euros pour le lâcher. En cas de venue à Madrid, l'Atlético proposera une salaire de plus de 13 millions d'euros par an à Julian Alvarez. De quoi se montrer très convaincant. Au PSG de s'aligner sur les montants donnés, sous peine de voir filer sous son nez un nouveau crack mondial. Avant de revenir à la compétition, Julian Alvarez va profiter de quelques jours de vacances, lui qui a été éliminé par l'équipe de France ce vendredi soir en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.