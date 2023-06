L'Arabie Saoudite au secours du PSG pour cet attaquant

Vendre Mauro Icardi est une priorité du PSG cet été. L'attaquant argentin n'est pas encore sûr de trouver preneur, surtout vu son salaire parisien. Toutefois, le voici désormais sur la longue liste des cibles de l'Arabie saoudite au mercato.

Vendre ses indésirables, une tâche toujours aussi complexe pour le PSG au mercato. Il lui reste encore beaucoup de joueurs à céder pour dégraisser une masse salariale trop lourde pour les règlements de l'UEFA. Mauro Icardi ne semble pas être le cas le plus désespéré chez les Parisiens. Quasiment devenu paria un an auparavant au PSG, il a retrouvé des couleurs à Galatasaray. En Turquie, il a marqué 23 fois pour aider son club stambouliote à remettre la main sur le titre national. Sa cote est bien remontée sur le marché, amenant Galatasaray à affronter la Roma pour un potentiel transfert estival.

Le club romain serait prêt à débourser 8 millions d'euros pour Mauro Icardi. Une offre dérisoire au vu des 50 millions dépensés par le PSG pour le joueur argentin. Cependant, Luis Campos l'accepterait s'il ne trouve pas mieux. Le conseiller sportif du PSG espère sans doute un prix plus élevé. Cela tombe bien la concurrence se manifeste du côté du nouvel eldorado du football : l'Arabie saoudite.

Understand Al-Taawoun FC are set to make verbal proposal to Mauro Icardi. Deal at early stages but Saudi clubs are again on it. 🇸🇦🇦🇷 #transfers



Icardi was very happy at Galatasaray last season and no decision has been made. It will also depend on PSG. pic.twitter.com/7zWVPrt7wz