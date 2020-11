PSG : Neymar veut des recrues XXL, Paris vise Marcelo !

Dans : PSG.

Dans les discussions sur sa prolongation, Neymar tient à s'assurer que le PSG frappera fort sur le marché des transferts en 2021. Le Madrilène Marcelo a de quoi faire saliver.

Layvin Kurzawa prolongé sur la durée, le PSG tient sa doublure au poste d’arrière gauche. Avec Mitchel Bakker, il compte aussi sur un jeune prometteur qui a beaucoup progressé dernièrement, et rivalise clairement avec le Français. Ces deux joueurs se partagent le temps de jeu actuellement, en raison de la longue blessure de Juan Bernat, gravement touché au genou cet automne, et qui va lutter pour revenir à temps pour le printemps. En plus de cela, l’Espagnol arrive en fin de contrat au mois de juin, ce qui n’aide pas à y voir clair à ce poste. Car l’ancien du Bayern Munich est courtisé de longue date par le FC Barcelone, et l’idée de faire venir un joueur confirmé et expérimenté pour zéro euro est bien évidemment vue d’un très bon oeil en Catalogne.

Si la situation devait se tendre par rapport à la prolongation de Bernat, qui est en discussions selon Leonardo, alors le PSG pourrait prendre une décision radicale en recrutant une véritable star de ce poste. Selon Calcio Mercato, le Paris SG prépare le terrain pour une offensive afin de recruter Marcelo. Le Brésilien est moins indiscutable au Real Madrid, où Ferland Mendy grappille du temps de jeu. Après 13 ans de présence au sein de la Maison Blanche, l’heure est peut-être venue de tourner la page, surtout que la perspective de l’associer à Neymar et la colonie brésilienne du PSG a de quoi faire saliver. Attention toutefois, Marcelo n’est contrairement à Bernat pas libre, puisqu’il a encore deux ans de contrat avec le club espagnol. Et la Juventus suit également le Brésilien en vue de cet été...