L'affaire Mbappé éclate au visage de Marquinhos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé s'entraîne à Poissy avec les joueurs du PSG privés de tournée en Asie, mais à des milliers de kilomètres de là, Marquinhos est désormais dans le collimateur du Qatar. Le capitaine brésilien a tenu des propos sur son coéquipiers qui ont agacé les dirigeants parisiens.

Arrivée dimanche dernier au Japon, la délégation du PSG a vite compris que le sujet Mbappé allait être au centre des préoccupations des médias. Et c’est en tant que capitaine du club de la capitale que Marquinhos a répondu sur l’absence de la star tricolore lors de cette tournée, une décision prise par Nasser Al-Khelaifi faute d’un accord avec Kylian Mbappé sur son avenir. Plutôt que de taper en touche, le défenseur brésilien avait clairement fait savoir qu’il comptait sur l’attaquant français, demandant aux dirigeants de régler cela. « C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison », avait répondu Marquinhos. C’est peu dire qu’au PSG, on n’a pas réellement apprécié cette sortie.

Marquinhos sermonné par Nasser Al-Khelaifi

Présent à Osaka avec le Paris Saint-Germain, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, affirme que le capitaine brésilien a provoqué la colère de ses patrons avec cette sortie médiatique. Au point même que l’ambiance interne ne serait pas des plus sereines, l’ombre de Mbappé planant sur un groupe où se trouve Ethan, le jeune frère de la star parisienne. « Doha a haussé le ton et n'a donc pas vraiment goûté la sortie de Marquinhos face aux médias. Nasser Al-Khelaïfi non plus et ne s'est pas privé de le faire savoir (…) Les joueurs, sont globalement tiraillés entre l'envie de soutenir leur coéquipier et la position de leurs dirigeants, selon un proche du groupe. Et la réaction de la direction à la prise de parole de Marquinhos sème le doute », écrit le journaliste, qui ne dit pas si le défenseur a été pris à part par Nasser Al-Khelaifi pour prendre un coup de règle sur les doigts ou si cela a été fait devant le groupe.

Le dossier Kylian Mbappé est d'autant plus empoisonnant pour le PSG que dans le même temps le mercato des champions de France est totalement à l'arrêt depuis le coup de chaud d'il y a trois semaines où six signatures s'étaient enchaînées après la nomination de Luis Enrique. Car désormais, on attend Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi sur des gros dossiers, Bernardo Silva et Harry Kane. Les affaires sont mal embarquées dans ces deux cas, puisque le Portugais n'est plus autorisé à quitter Manchester City et le second file vers le Bayern Munich. Entre l'affaire Mbappé et ce mercato qui tourne au fiasco, la tension doit effectivement être grande pour un club qui est observé par toute la planète football et qui voit en plus Lionel Messi briller en MLS et afficher un sourire qu'on ne lui avait jamais vu à Paris. L'été pourrait bien être meurtrier au PSG, et Marquinhos a probablement pris la première balle perdue, le Brésilien n'étant même pas titulaire mardi contre Al-Nassr.