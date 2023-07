Mbappé met le vestiaire du PSG dans l'embarras

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Mis à l'écart par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué pour la tournée de pré-saison au Japon. Marquinhos s'est exprimé sur l'affaire autour de l'avenir de son coéquipier.

Le feuilleton Kylian Mbappé n'est pas près de s'arrêter et prend une autre tournure depuis la décision ferme du PSG. Le club parisien envisage toujours de prolonger son attaquant. Ce qui n'est pas le souhait du Français, qui veut terminer son contrat à Paris. De son côté, le PSG est ouvert à un départ du joueur de 24 ans, uniquement si c'est cet été, afin d'obtenir une compensation financière. Le Real Madrid qui est la probable future destination de Kylian Mbappé attend patiemment de connaître l'issue de cet épineux dossier. Pendant ce temps, le PSG est au Japon pour préparer la prochaine saison qui s'annonce mouvementée. En conférence de presse, Marquinhos a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le Brésilien espère que le problème sera réglé rapidement et que l'ancien Monégasque pourra réintégrer le groupe avec ses coéquipiers.

Marquinhos attend une solution dans le dossier Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcos Aoás Corrêa (@marquinhosm5)

« C'est délicat. C'est un joueur exceptionnel, très fort mais c'est une décision qui passe au-dessus de nous les joueurs. C'est une question pour la direction. On veut toujours avoir les grands joueurs à nos côtés, j'espère qu'on aura une bonne solution pour qu'il puisse revenir et nous aider pour cette saison » a confié le capitaine parisien à Osaka. Le PSG n'offre que deux choix possibles à Kylian Mbappé. Deux propositions visiblement pas envisagées par le champion du monde qui aurait déjà un accord avec le Real Madrid selon la presse espagnole. Ce qui est vécu comme une trahison par Paris. Le numéro 7 parisien pourrait même vivre une saison blanche s'il reste sur ses positions. Ce qui serait très regrettable pour sa carrière et dans une saison où il y aura l'Euro en Allemagne ainsi que les JO en France en fin d'année. Mais du côté du vestiaire parisien, on a encore bien du mal à l'imaginer, et l'embarras de Marquinhos pour répondre à cette question sensible le démontre bien.