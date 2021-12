Kyllian Mbappé, le Real nargue le PSG avec 300 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid est persuadé de récupérer Kylian Mbappé l'été prochain, et calcule déjà ses bénéfices au détriment du PSG.

En dépit de la sortie spectaculaire effectuée l’été dernier par Nasser Al-Khelaïfi sur l’avenir de Kylian Mbappé, le départ de la superstar du PSG n’est pas impossible en fin de saison. Sa prolongation est pour le moment reléguée au second plan, et le champion du monde 2018 affirme se concentrer sur la saison en cours, ce qui l’empêche bien évidemment de devoir parler de la suite de sa carrière. Il l’a déjà confié à la dernière rentrée, son rêve est toujours de jouer au Real Madrid, et il voulait même y aller dès l’été dernier, même si le PSG s’y est fermement opposé en refusant toutes les offres. Quitte à passer pour un fou en repoussant 180 millions d’euros, pour finalement offrir Kylian Mbappé au Real Madrid en fin de saison.

Cristiano Ronaldo dépassé ?

Une incroyable économie pour le club espagnol, qui grâce à cela, va peut-être pouvoir se payer Erling Haaland, que le PSG vise pour remplacer Mbappé. Le coup est rude, d’autant que la Maison Blanche est persuadée de tout casser sportivement et financièrement si elle devait recruter le Français et le Norvégien. Une attaque nouvelle génération de rêve et qui provoquerait un engouement jamais vu pour le Real Madrid. Même Cristiano Ronaldo pourrait aller se rhabiller.

300 millions d'euros de rapportés

Le média Defensa Central, très proche de Florentino Pérez et des hautes sphères du club merengue, affirme ainsi que le Real Madrid a déjà calculé les revenus potentielles en terme de merchandising en cas de recrutement de Mbappé et Haaland. Le record battu par Cristiano Ronaldo lors de son retour à Manchester United, où il a vendu 300.000 maillots en quelques mois, pourrait ainsi être doublement explosé. Le Real Madrid estime ainsi arriver à un chiffre équivalent en seulement quelques jours, avec les perspectives de générer un montant de 300 millions d’euros de chiffre d’affaire. De quoi permettre à Adidas, l’équipementier du Real, de se frotter les mains, mais aussi au club madrilène, qui récupère 10 % sur chaque tenue.

Une manière de marquer le coup, comme Florentino Pérez l’avait déjà fait en 2009, quand il avait fait signer Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso et Kaka, pour un mercato galactique qui avait remis le Real Madrid au centre de la carte, et dans les devantures de tous les magasins. Erling Haaland et Kylian Mbappé auraient certainement cette capacité, d’autant qu’il se murmure à Madrid que Pérez rêverait de présenter les deux joueurs en même temps pendant l’été. Ce sera certainement plus facile à boucler pour le joueur du PSG, que pour le buteur du Borussia Dortmund.