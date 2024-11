Kylian Mbappé vendu en 2025, il est menacé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Moins de six mois après avoir rejoint le Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà en danger affirme un média spécialisé madrilène. Florentino Perez a même déjà une idée pour le remplacer.

Kylian Mbappé rêvait de rejoindre le Real Madrid, nul ne peut le contester. Mais le début de la carrière espagnole de l'attaquant français de 25 ans ressemble à un petit cauchemar. Ayant du mal à trouver sa place dans l'équipe de Carlo Ancelotti, l'ancien joueur du PSG n'a marqué que huit buts cette saison avec les Merengues, bien loin de ses standards habituels. D'autant plus que dans le même temps, Mbappé traverse également une vraie crise avec l'équipe de France, et plus globalement avec son pays, le Kid de Bondy ayant perdu l'excellente image qu'il avait dans l'hexagone. Tout cela le plombe, et à en croire Planeta Madrid, cela pourrait avoir un impact très fort sur la carrière madrilène de Kylian Mbappé, puisque les dirigeants regarderaient déjà un joueur pour le remplacer la saison prochaine. Et un nom est même lâché.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Journaliste pour le média spécialisé madrilène, Didac Aguirre révèle que Florentino Perez commence à avoir quelques doutes sur la capacité de Kylian Mbappé de s'installer durablement au Real Madrid, alors même qu'il est lié jusqu'en 2029 avec la Casa Blanca. Afin d'avoir un coup d'avance en cas d'échec de Kylian Mbappé, notre confrère affirme que les dirigeants du Real veulent faire signer le nouveau prodige offensif du football européen, Viktor Gyökeres. « La signature de Mbappé commence à être remise en question. Florentino Pérez, au vu de ces questions, cherche à se préparer à un éventuel départ du Français (...) Son passage tant attendu au Real Madrid, malgré son contrat jusqu'en 2029, pourrait bientôt se terminer. A quelques mois du prochain mercato estival, Mbappé a le temps d'améliorer ses performances, mais la menace de Gyökeres est devenue de plus en plus grande », explique Planeta Madrid sur ce sujet.

Mbappé sous la menace

Agé de 26 ans, soit un an de plus que Kylian Mbappé, l'attaquant international du Sporting Lisbonne est en train d'affoler toute la planète football avec des statistiques colossales. Et désormais son nom circule au sein des plus grands clubs européen, sa venue au Real Madrid ne serait donc pas la surprise du siècle. Mais si Viktor Gyökeres remplaçait Kylian Mbappé, ce serait alors colossal. Le joueur français a quelques mois pour renverser la table, et nul doute que le champion du monde 2018 mettra tout en oeuvre pour convaincre Florentino Perez qu'il a bien fait de patienter jusqu'à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain et qu'il mérite sa confiance.