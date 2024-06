Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est OFFICIEL

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a officialisé ce lundi soir la signature de Kylian Mbappé. L'international tricolore s'est engagé jusqu'en 2029 avec les champions d'Europe.

Dans un communiqué publié peu après 19h30, le Real Madrid a confirmé la signature de Kylian Mbappé. Une annonce dont le premier effet a été de planter complètement le site internet du récent vainqueur de la Ligue des champions. L'annonce du club dirigé par Florentino Perez était relativement courte et sobre concernant cette signature considérée comme historique en Espagne : « Le Real Madrid FC et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel le joueur évoluera au Real Madrid les cinq prochaines saisons. »

Les Merengue ne donnent évidemment aucun détail sur ce contrat, même si ces dernières heures, on évoquait un salaire, prime à la signature incluse, de 75,5 millions d'euros par an. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas commenté le départ libre de celui qui depuis 2017 marquait but sur but. Après sept saisons, la carrière parisienne de Kylian Mbappé est terminée, place désormais à une nouvelle page du côté de Madrid. Du côté de la Liga, on a déjà crié victoire, en langue française, au moment d'accueillir Kylian Mbappé.