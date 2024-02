Kylian Mbappé, sujet tabou dans le vestiaire du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, les journaux ont fait état du transfert probable de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain. Un coup de tonnerre pour le PSG, resté silencieux publiquement. Ce mutisme est aussi la norme en interne.

Kylian Mbappé a peut-être porté le coup fatal à la direction du PSG en ce début d'année 2024. L'attaquant parisien aurait choisi de signer libre au Real Madrid l'été prochain selon les informations du quotidien Le Parisien. Les autres médias étrangers confirment au fur et à mesure la véracité de cette nouvelle. C'est donc un échec annoncé pour le PSG et son président Nasser Al-Khelaifi. Ce dernier avait fait de la prolongation de Mbappé un objectif majeur. Il avait été jusqu'à priver le Français de tournée au Japon après la réception d'une lettre où l'attaquant annonçait de pas vouloir rester un an de plus.

Silence radio au PSG sur le futur de Mbappé

Pour l'heure, le PSG n'a pas fait de déclaration officielle concernant l'avenir de sa star française. Aucun dirigeant, ni même Luis Enrique, ne s'est exprimé sur la rumeur qui envoie Mbappé au Real. La tension est palpable comme le confirme Lucas Hernandez. Le défenseur parisien a été interviewé par RTL et notamment sur le cas Kylian Mbappé. Il a révélé que le vestiaire du PSG ne parlait pas du tout de l'avenir de son attaquant en ce moment.

🔵🔴⚽️ @LucasHernandez à propos de l’avenir de @KMbappe : « On essaie d’éviter de parler de ce sujet là, on n’en parle pas (…) on ne veut pas l’agacer (…) c’est à lui de prendre la meilleure décision »⁰⁰Vendredi 9 février à partir de 20h, ne manquez pas l’entretien… pic.twitter.com/oIPU1jgW6H — RTL France (@RTLFrance) February 6, 2024

« On le sait, il y a beaucoup d’attente sur ça derrière lui. Du coup, nous on essaye d’éviter de parler de ce sujet-là. Je vous dis la vérité, on en parle pas. On sait qu’il y a beaucoup d’attente derrière lui donc on veut pas l’agacer ou trop lui demander. C’est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille, pour sa carrière. Je pense que la décision qu’il prendra ça sera la correcte, en espérant qu’il reste au Paris Saint-Germain avec nous », a t-il confié dans un extrait publié par la radio avant la diffusion complète samedi prochain. Il est vrai qu'avec le huitième de finale de Ligue des champions dans une semaine, les joueurs parisiens n'ont pas besoin d'une nouvelle source de stress avec l'avenir de Kylian Mbappé.