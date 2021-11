Kylian Mbappé soutien n°1 d’Aminata Diallo au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Placée en garde à vue pendant plus de 24 heures, Aminata Diallo a longtemps été soupçonnée par les enquêteurs d’être à l’origine de l’agression de sa coéquipière du Paris Saint-Germain, Kheira Hamraoui.

La joueuse du Paris Saint-Germain a été traumatisée par cette garde à vue dont la longueur exceptionnelle a d’ailleurs été dénoncée par son avocat. « Si on l’avait convoquée en audition libre, qu’on lui avait posé les questions et qu’elle était ressortie, vous pensez qu’on n’aurait pas pu obtenir le même résultat ? Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on retient d’Aminata Diallo ? C’est une jeune fille qui a un parcours exemplaire » a rappelé son avocat Mourad Battikh. Depuis les remous de l’affaire Hamraoui, Aminata Diallo, qui s’entraîne en marge du groupe du PSG ces derniers jours, n’était pas réapparue publiquement. C’est désormais chose faite puisque la joueuse du Paris SG ainsi que de l’Equipe de France s’est affichée au côté d’un certain… Kylian Mbappé.

Mbappe qui montre publiquement son soutien à Aminata Diallo 🙏🏾 pic.twitter.com/LBeeLXmRmM — La Belle (@thallya__ah) November 19, 2021

Jeudi soir, Kylian Mbappé organisait à Paris une soirée de présentation de sa bande dessinée autobiographique « Je m’appelle Kylian ». A cette occasion, de nombreux joueurs du PSG étaient présents : Achraf Hakimi, Marco Verratti ou encore Idrissa Gueye. Aminata Diallo était donc aussi de la partie et s’est affichée sur les réseaux sociaux avec la star de l’Equipe de France masculine. « Salut, on est là, tranquille » a notamment lancé Kylian Mbappé sur le compte Instagram d’Aminata Diallo, dont le soutien de Kylian Mbappé et des joueurs du Paris Saint-Germain lui fera sans doute le plus grand bien dans cette période trouble. « Très affectée psychologiquement » selon son avocat et ses proches, la joueuse du PSG, amie de Kheira Hamraoui, peine à se remettre de cette affaire. Raison pour laquelle le staff parisien ne l’a toujours pas fait reprendre l’entraînement avec le reste du groupe.