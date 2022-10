Kylian Mbappé ne boudera pas le Ballon d'Or 2022

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La semaine passée, la rumeur avait circulé sur un possible refus de Kylian Mbappé de venir assister au Ballon d'Or, soi-disant parce que le joueur du PSG était vexé de son classement.

On ne connaît pas encore le classement final du Ballon d’Or 2022, mais d’ores et déjà des informations circulent sur le podium ou même les dix premiers de ce trophée qui devrait être remis à Karim Benzema ce lundi soir en direct du théâtre du Châtelet à Paris. Mais la semaine passée, la présence de Kylian Mbappé à cette remise du Ballon d’Or semblait devoir être remise en cause pour un motif qui a évidemment été relayé de manière rapide sur les réseaux sociaux, la presse espagnole se délectant de cette rumeur. Le joueur du PSG et de l’équipe de France aurait raté cette soirée parisienne, car il n’aurait pas apprécié son classement personnel. Mais ce lundi, plusieurs médias affirment que Kylian Mbappé sera présent au Châtelet pour cette cérémonie très attendue. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain sera d’ailleurs accompagné de son coéquipier, Nuno Mendes, qui est en lice pour le trophée Raymond-Kopa. La rumeur était donc fausse, une de plus puisque dimanche soir, dans la foulée de la victoire du PSG contre l'OM, Mbappé avait fermement démenti avoir envisagé de quitter le club de la capitale lors du mercato d'hiver.