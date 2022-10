Ballon d'or : Pas de top 5, pas de cérémonie pour Mbappé ?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Lundi prochain, le Ballon d'or 2022 sera remis au Théâtre du Châtelet à Paris. Selon toute vraisemblance, Karim Benzema devrait succéder à Lionel Messi au palmarès. Un sacre auquel ne compterait pas assister Kylian Mbappé.

Lundi soir, à Paris, la cérémonie de remise du 66e ballon d'or France Football pourrait bien se faire sans le PSG. Cette année, Lionel Messi n'est pas présent dans les 30 nominés pour la première fois depuis 2006. Neymar non plus n'est pas dans la sélection officielle du magazine français. En fait, un seul membre de l'effectif parisien est dans les 30, Kylian Mbappé. Au vu de la saison écoulée, le Français peut viser un très bon classement. Peut-être dans le top 10, voire le top 5. Mais, malgré cette possibilité, le gamin de Bondy risque d'esquiver les festivités.

Mbappé snobe la cérémonie ? On le saura au dernier moment

En effet, de plus en plus de médias évoquent une absence de Kylian Mbappé au Théâtre du Châtelet lundi soir. C'est notamment le cas du quotidien Le Parisien qui estime toutefois que rien n'est définitif pour l'attaquant du PSG, dans un sens comme dans l'autre. « Depuis plusieurs jours, l’attaquant du PSG se laisse désirer. Il hésite. Aux dernières nouvelles, sa décision est prise mais son clan tient à la garder secrète », écrit le titre de presse francilien. La presse espagnole tient le même discours et précise les motivations du Français pour rater l'évènement.

Il ne s'agit pas de protester contre le sacre attendu de son compatriote Karim Benzema, lequel est apprécié par l'attaquant parisien. C'est plutôt son propre classement qui en serait la cause. Son absence du top 5 final aurait fuité, remettant en cause sa venue à la cérémonie surtout si c'est pour n'être qu'un simple figurant. « La perspective de participer à une soirée où il ne serait même pas invité sur la photo ne réjouit pas spécialement le Parisien », indique bien la presse ibérique. Un refus de venir qui serait compréhensible avec tous les problèmes rencontrés par le PSG et Mbappé ces derniers jours, notamment après les révélations de Mediapart mercredi.