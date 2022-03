Kylian Mbappé gagnera 273.972 euros par jour au PSG !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est prêt à pulvériser les records pour prolonger Kylian Mbappé. Une offre salariale démentielle qui provoque évidemment des réactions compte tenu des centaines de millions d'euros évoqués.

En dévoilant l’offre transmise il y a deux semaines par le PSG à Kylian Mbappé, Le Parisien a provoqué des réactions en chaîne que ce soit en France, où les montants évoqués par le quotidien francilien sont inédits, mais aussi en Espagne où le Real Madrid pense toujours que l’attaquant français signera quoi qu’il arrive. A Doha, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a donné son feu pour signer un chèque de 200 millions d’euros sur deux ans à la star du Paris Saint-Germain avec la moitié sous forme de salaire et l’autre sous forme de prime. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, qui pensaient faire de Lionel Messi la tête de gondole du club pour les deux prochaines saisons, ont rapidement compris que le numéro 1 mondial portait déjà le maillot du PSG et que c’était Kylian Mbappé, d’où cette proposition. Pour Christian Ollivier, patron des sports de RTL, l’offre du PSG est totalement sidérante et en direct à l’antenne du puissant média, le journaliste a reconnu qu’il avait eu du mal à assimiler un tel pont d’or.

S’il ne nie pas du tout les qualités footballistiques de Kylian Mbappé, Christian Ollivier admet avoir été choqué par ces fameux 200 millions d’euros mis sur la table par le Paris Saint-Germain. « Je vous dois la vérité, je suis nul en calcul. J’ai donc dû me résoudre à appeler un cabinet comptable et après avoir eu sa réponse, je suis allé à la pharmacie d’en face pour acheter des aspirines. Donc un salaire net de 50 millions d’euros par an, plus 100 millions d’euros net d’impôts de prime de fidélité. C’est la coutume dans le football. Total 200 millions d’euros à diviser par les 730 jours du contrat proposé par le PSG pour deux ans plus. Cela fait 273.972 euros et des poussières pour jour. Dans la rédaction de RTL on dit que c’est le prix de l’excellence, mais c’est le prix de l’indécence pour tout autre commentaire. À l’heure qu’il est, il n’y a aucun démenti du Paris Saint-Germain. Les Espagnols peuvent-ils s’aligner sur cette proposition ou peuvent-ils convaincre Kylian Mbappé d’un projet sportif hors-norme et donc du ruissellement qui remplirait ses poches. En tout cas, le match PSG-Madrid vaudra de l’or mercredi prochain », a lancé à l’antenne le journaliste de RTL.

Mbappé fera un choix sportif avant de parler des millions d'euros

De son côté, le célèbre insider italien Fabrizio Romano prétend que si Kylian Mbappé a bien un accord verbal avec le Real Madrid, rien n'a été signé entre la star française du Paris Saint-Germain et Florentino Perez. Autrement dit, même si le PSG a dégainé récemment cette offre, et peut changer la donne, rien n'est acquis pour aucun des deux clubs. Et si Madrid ne s'aligne pas sur ces 200 millions d'euros, ce qui reste à démontrer, il est clair que Mbappé ne deviendra pas pauvre en signant chez les Merengue. C'est un choix sportif qui se présente au footballeur de 23 ans, à ce niveau de rémunération l'argent passant au second plan, ou presque.