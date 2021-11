Kylian Mbappé et Neymar, panique à Madrid !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Kylian Mbappé et Neymar ont formé un magnifique duo samedi soir à Bordeaux (2-3). La complicité retrouvée entre les deux stars du PSG inquiète sérieusement la presse madrilène.

Fin septembre, Kylian Mbappé, sorti en fin de match contre Montpellier, dérapait sur le banc du Parc des Princes. En s’adressant à Idrissa Gueye, il traitait Neymar de « clochard » lorsque ce dernier délivrait une passe décisive à Julian Draxler, trois petites minutes après sa rentrée. Kylian Mbappé reprochait au Brésilien de ne pas l’avoir servi plusieurs fois dans la rencontre. Neymar n’aurait pas apprécié que Kylian Mbappé veuille partir au Real Madrid l’été dernier. Et si les deux stars se sont très vite expliquées, elles ont mis du temps à retrouver leur complicité sur le terrain. Ce fut enfin le cas à Bordeaux samedi soir. Kylian Mbappé a délivré deux passes décisives à Neymar, dont une superbe talonnade pour jouer le une-deux sur le second but. La presse madrilène, qui scrute les matchs du PSG, s’inquiète en ce début de semaine.

Neymar has two goals today. Mbappe’s assisted both of them.



These two 🤗 pic.twitter.com/RM4uCsF6GL — B/R Football (@brfootball) November 6, 2021

Neymar ou Benzema, Mbappé doit trancher

AS a publié ce lundi un papier intitulé « Mbappé et Neymar se retrouvent ». Pour le média sportif de la capitale espagnole, la relation entre le Français et le Brésilien peut être un obstacle au transfert du champion du monde 2018 au Real Madrid. Chaque détail est important. Il souligne également que Kylian Mbappé n’avait plus délivré de passe décisive à Neymar depuis PSG – Montpellier (4-0) le 22 janvier 2021. Les petites tensions entre Kylian Mbappé et Neymar ravissaient la presse espagnole. Cette dernière se rassure en estimant que la relation entre l’ancien joueur de l’AS Monaco et Karim Benzema peut autant peser dans la décision finale du joueur. Entre Benzema et Neymar, Kylian Mbappé a le choix. A ce jour, il n’a toujours pas prolongé, alors que son contrat se termine, comme tout le monde le sait, en juin 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le temps joue en faveur du Real Madrid, qui ne relâche clairement pas sa vigilance alors que dans un peu moins de deux mois le champion du monde 2018 pourra officialiser son choix pour l'avenir. Si Leonardo veut prolonger Mbappé, il est clairement temps pour lui de se secouer, même si à priori toutes les décisions concernant les stars du PSG sont prises depuis le Qatar où l'Emir veut être tenu au courant de toutes les informations sur ce dossier en temps réel. Car si Neymar peut changer les choses pour l'avenir de Kylian Mbappé, l'organisation du Mondial 2022 à Doha peut également inciter le club de la capitale à un effort historique pour prolonger le joueur français.