Neymar le « Clochard », le PSG éteint l'incendie !

Par Baptiste Mulatier

Frustré après sa sortie contre Montpellier samedi, Kylian Mbappé a dérapé en qualifiant Neymar de « clochard ». Une phrase captée par les caméras de Canal + qui n’a pas fini de faire parler.

Kylian Mbappé pouvait s'abstenir de sortir cette phrase, il n’a, en plus, pas choisi le bon moment pour la sortir. Samedi, à trois petits jours du premier gros choc de la saison contre Manchester City, l’international français s’en est pris à Neymar, avec qui il entretient pourtant de très bonnes relations depuis leur arrivée au PSG à l’été 2017. Sorti en fin de match, Kylian Mbappé s’assoie sur le banc du Parc des Princes la moue boudeuse. En s’adressant à Idrissa Gueye, il dérape en reprochant à Neymar de ne pas « lui faire de passes ». La scène a été captée par les caméras de Canal +. Et pour L’Equipe, le mouvement des lèvres du champion du monde 2018 ne laisse pas de place au doute : Kylian Mbappé a traité Neymar de « clochard ». Juste après le but de Draxler, sur un service…du Brésilien.

Mbappé se lâche en direct sur Neymar

Kylian Mbappé a donc lâché selon le quotidien sportif national, qui est catégorique : « Ce clochard, il ne me fait jamais la passe. » Le buteur, muet sur les quatre derniers matchs du PSG, commence sérieusement à s’agacer. Il a trouvé sa cible en la personne de Neymar. Le numéro 10 du PSG n’avait plus qu’à lui glisser la balle à la 66e minute pour qu’il la pousse dans le but vide. Mais il a préféré tenter de dribbler le gardien, sans succès. Kylian Mbappé a vu rouge et n’a donc pas pu se retenir, même devant les caméras. Les deux hommes se sont ensuite expliqués dès la fin du match. Kylian Mbappé et Neymar ont chacun des choses à se reprocher.

En attendant, ce lundi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à calmer le jeu, affirmant que tout cela avait été monté en épingle, et qu'il ne fallait pas se focaliser sur ce sujet. « Ce sont des garçons extraordinaires, des compétiteurs. Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain. Neymar et Kylian se sont parlé, j'ai discuté aussi avec eux. A l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c'est quelque chose de complètement maîtrisé L'équipe est tranquille. Les joueurs sont calmes, ils s'entraînent bien. Il y a une bonne ambiance. Le PSG est un club spécial, avec des situations spéciales, qu'on ne retrouve pas dans d'autres clubs. Il faut le comprendre. Mais le groupe vit très bien », a précisé l'entraîneur du Paris Saint-Germain à la veille de ce choc au sommet en Ligue des champions pour lequel il ne fait aucun doute que Neymar et Kylian Mbappé seront titulaires.