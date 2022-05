Kylian Mbappé dit NON, la Liga et Madrid veulent la peau du PSG !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le dossier Kylian Mbappé est enfin terminé. Le champion du monde a finalement choisi de prolonger au Paris Saint-Germain, tournant le dos de manière incroyable à l'offre XXL du Real Madrid. Le club espagnol et la Liga montent au créneau pour attaquer le PSG.

Kylian Mbappé en fait voir de toutes les couleurs aux fans et observateurs de football depuis de long mois maintenant. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, le champion du monde voulait se donner le temps de bien réfléchir sur la suite à donner à sa carrière, mais sa sentence est tombée et elle est irrémédiable, l'attaquant tricolore a signé un nouveau contrat avec Paris. De quoi d'ailleurs causer l'ire de la presse espagnole, persuadée il y a encore quelques jours de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il faut dire que le génie tricolore a mis toutes les chances de son côté pour faire monter les enchères. De quoi faire tourner la tête à deux mastodontes du football européen. On fait le point.

Mbappé et le Real Madrid, une évidence

Meilleur joueur de Ligue1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d’écrire l’histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr merci à l’ensemble de mon club et les fans pour la confiance accordée cette saison.



Merci ❤️🏆🥇 @UNFP pic.twitter.com/LTweeLdrWk — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 15, 2022

L'été dernier, alors qu'il ne restait plus qu'une année de contrat à Kylian Mbappé, le Real Madrid avait décidé de mettre toutes les chances de son côté pour s'offrir le Français. Après s'être mis d'accord avec le joueur et son entourage, les Merengue avaient envoyé une offre de près de 200 millions d'euros au PSG dans le courant du mois d'août. Une offre refusée par le club de la capitale, persuadé de pouvoir convaincre Mbappé de rester avant le terme de son contrat. Invité à répondre sur son transfert avorté lors d'une interview avec Jérôme Rothen et RMC, Mbappé avait fini par avouer avoir demandé à rejoindre le Real Madrid, en vain. Du coup, pour les Merengue, il était évident d'attendre encore une saison malgré la déception pour voir Kylian Mbappé débarquer libre de tout contrat. Le Français aurait réalisé ce qu'il disait être son rêve d'enfant et le Real Madrid commencé un nouveau cycle avec sa première superstar depuis Cristiano Ronaldo. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Mbappé fait tourner la tête du Real Madrid et du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Pendant cette dernière saison, le statut de Mbappé au PSG a encore changé. Décisif sur le terrain et leader dans le vestiaire, Mbappé est devenu la tête d'affiche du club de la capitale, devant Neymar Jr et Leo Messi. Une brèche dans laquelle Doha a voulu s'immiscer. Le but, le faire prolonger en axant le projet sur lui. Visiblement, les dernières rencontres qui ont eu lieu entre son entourage et le PSG ont changé la donne dans la décision de Mbappé. Selon une partie de la presse, le crack de 23 ans prolongera même dans les prochaines heures avec le PSG. Pourtant, comme indiqué dans une récente vidéo par Romain Molina, le Real Madrid se félicitait encore récemment d'avoir trouvé un accord total avec Mbappé. C'est du moins ce que communiquait en interne José Angel Sanchez, bras droit de Florentino Pérez. Mais c'était sans compter sur certaines pressions de Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et de Doha sur Mbappé. Et des pressions politiques ont aussi eu lieu pour renverser la tendance, notamment due côté d'Emmanuel Macron, alors en pleine campagne électorale pour se faire réélire président de la République.

Mbappé, des négociations bien pensées

KB x KM 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/72smmr87f2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 18, 2021

Tout ça pris en compte, Mbappé va alors peu à peu changer sa vision des choses et de son avenir. Son clan a commencé à négocier avec le Real Madrid et le PSG en même temps. Des négociations menées de main de maître qui feront augmenter peu à peu les offres faites par les deux clubs européens en « soufflant le chaud et le froid ». Des sommes mirobolantes seront proposées par le Real Madrid et le PSG. Des sommes plus importantes que celles données à l'époque à un joueur comme Cristiano Ronaldo concernant les Merengue. Pour le PSG, la proposition est aussi du jamais vu. On parle de primes à la signature de plus de 100 millions d'euros et de 50 millions de salaire par saison. Kylian Mbappé a donc, comme précisé par sa mère et agente, Fayza Lamari, donné un accord à 100% avec le PSG et le Real Madrid et ce, au prix le plus élevé. Cependant, c'était au joueur, et à lui seul de trancher, et finalement il l'a fait en faveur du Paris Saint-Germain, provoquant l'enthousiasme des supporters parisiens et la colère noire de ceux du Real Madrid, bientôt soutenus par le patron de la Liga, furieux de voir encore une fois son ennemi Nasser Al-Khelaifi faire pleurer un club espagnol.

Tebas éructe et menace le PSG, olé !

🗞¡BUENOS DÍAS! La renovación de Mbappé, protagonista en las portadas deportivas de hoy.



👏🏻#FelizDomingo👏🏻 pic.twitter.com/BJr2JPIppR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2022

A la tête de la Liga, Javier Tebas, ennemi historique du PSG depuis l'épisode Neymar, a déclenché une première salve de menaces contre le Champion du France dont la puissance financière l'exaspère. Mais dans un communiqué officiel, la Liga, équivalent espagnol de la LFP, a décidé de porter l'affaire devant plusieurs instances officielles. « La Liga tient à préciser que ce type d'accord menace la pérennité économique du football européen, mettant en péril des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive à moyen terme. Non seulement des différentes compétitions européennes, mais aussi de nos ligues nationales. Il est scandaleux qu'un club comme le Paris Saint-Germain, qui la saison dernière a perdu plus de 220 millions d’euros, après avoir cumulé des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons (déclarant même des montant de sponsoring très douteux) avec une masse salariale autour des 650 millions pour cette saison 2021-2022, puisse offrir un accord de ce genre, alors que des clubs qui pourraient assumer l'arrivée du joueur sans mettre en péril leur masse salariale se retrouvent dans l'impossibilité de le recruter », balance la Liga, qui annonce avoir décidé de saisir l'UEFA, la justice et le fisc français ainsi que les autorités européennes. Du côté du Paris Saint-Germain, on fait remarquer que la Liga était moins pugnace lorsqu'il s'est agit d'oublier les déficits colossaux du Real Madrid et du FC Barcelone.