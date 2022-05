Kylian Mbappé refuse Madrid, le patron du Real craque !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du PSG et du Real Madrid attendent la grande annonce de Kylian Mbappé, mais du côté espagnol on semble se préparer à un éventuel refus du joueur français. Y compris pour Florentino Perez.

Le feuilleton Kylian Mbappé tire à sa fin puisqu’une annonce du joueur français pourrait intervenir en marge du dernier match de la saison du PSG, samedi soir au Parc des Princes contre Metz. Alors que le départ de l’ancien Monégasque au Real Madrid semblait acquis ou presque il y a quelques jours, la tendance s’est brutalement inversée au point même que certains sont désormais persuadés que Mbappé jouera bien à Paris la saison prochaine après une prolongation de contrat. Dans la nuit de vendredi à samedi, Guillem Belague, journaliste très proche des Merengue, a lancé une bombe concernant le choix futur de celui qui est considéré comme le meilleur footballeur du monde. « On m’a informé que Florentino Perez (Ndrl : le président du Real Madrid) avait dit aux joueurs vendredi soir dans le vestiaire que Mbappé ne viendra PAS au Real Madrid. Attendons d'entendre ce que Mbappe va dire avant de confirmer quoi que ce soit, a lancé le journaliste de CBC, la BBC et de la Liga TV, qui pèse son million de followers et a rapidement répondu à ceux qui affirmaient que le président du Real Madrid n’était pas au stade mais en voyage en Serbie pour la finale de l’Euroleague de basket. Je confirme que Perez est bien à Madrid et était Santiago-Bernabeu. »

Le patron du Real Madrid a avoué sa défaite dans le dossier Mbappé

Interrogé après le match nul du Real Madrid contre le Betis sur le dossier Kylian Mbappé et toutes les rumeurs qui circulent depuis quelques heures, Emilio Butragueno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a tapé en touche : « Vous connaissez le Real Madrid. Nous ne voulons pas parler de joueurs qui ne sont pas sous contrat avec notre club. Nous avons beaucoup de respect pour Kylian Mbappé et son club. Maintenant, nous devons garder un œil sur une finale de Ligue des champions. » Mais il n’empêche que clairement l’espoir a changé de camp. De son côté, Romain Molina lançait lui un « Money talks and wins » avec un drapeau du Qatar, le journaliste affirmant que les propos de la mère de Kylian Mbappé sur un « 50-50 » entre les deux clubs étaient de « la comédie ». Et même un journaliste de Marca, média qui lundi avait annoncé un accord entre Mbappé et Madrid, reconnaissait en direct sur Canal+ que les choses avaient évolué, mais pas dans le bon sens pour les Merengue, le PSG semblant avoir fait la décision ces derniers jours.

Invité du Late Football Club, Pablo Polo, journaliste francophone du quotidien proche de Florentino Perez, confiait que le Paris Saint-Germain avait repris la main. « Du côté de Madrid c’est dur, car les gens n’arrivent pas à comprendre vraiment comment c’est possible que Kylian ne vienne pas au Real Madrid. Ils sont habitués à voir des grands joueurs au Real et ils ne comprennent pas, mais c’est vrai que pour Mbappé c’est un plus gros challenge de gagner la Ligue des champions avec le PSG qu’avec Madrid qui l’a gagnée déjà 13 fois », a reconnu le journaliste de Marca. Les signaux passent donc tous au vert pour le club de Nasser Al-Khelaifi, mais la méfiance est toujours de mise, car il y a une semaine, tout le monde était également persuadé de l'inverse. La réponse de Kylian Mbappé est désormais attendue dans la soirée et on verra s'il y a de la fumée blanche au-dessus de Paris ou de Madrid.