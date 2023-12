Kylian Mbappé boulet du PSG, l'attaque est très moche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le match de Kylian Mbappé face au Borussia Dortmund ne passe pas pour Christophe Dugarry, très critique à l’égard de l’attaquant du PSG.

Trop peu influent sur le jeu du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne s’est pas non plus montré décisif face au Borussia Dortmund, mercredi soir lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Incapable de marquer, l’international français n’a pas non plus brillé sur le plan technique. Des reproches prononcés par Christophe Dugarry, lequel n’a pas mâché ses mots pour dézinguer la performance du capitaine de l’Equipe de France sur la pelouse du Borussia Dortmund au micro de RMC. Dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien attaquant des Bleus a également critiqué l’attitude de Kylian Mbappé, lequel n’effectue pas le moindre effort défensif pour aider ses coéquipiers. Un match au global qui fait dire à Christophe Dugarry que Kylian Mbappé est passé complètement au travers face au Borussia Dortmund, mercredi soir au Signal Iduna Park en Allemagne.

QUEL SAUVETAGE DE SÜLE 😱😱



L'Allemand enlève un but à Kylian Mbappé sur sa ligne ❗️#BVBPSG | #UCL pic.twitter.com/854RqfijL0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 13, 2023

« Je lui reproche son attitude. Il se savait attendu sur ce match, il devait être le leader de cette équipe. Ses qualités ne sont pas à remettre en cause, mais il n’a pas montré l’exemple dans le pressing, le contre-pressing... Ce garçon ne se sent concerné par aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à trois-quatre mètres de lui. Je ne l'ai jamais vu faire un repli. Quand on veut être le leader du PSG, il ne faut pas penser qu’on brille toujours en étant décisif. L’exemplarité est capitale dans ce genre de match » déplore Christophe Dugarry, très déçu par la prestation de l’attaquant du Paris Saint-Germain, avant de poursuivre sa fixette sur l’ancien crack de l’ASM.

Christophe Dugarry très critique sur Kylian Mbappé

« J’ai vu un Mbappé passif. Il a subi. Il n’a harangué ses coéquipiers uniquement à la fin pour se plaindre. J'ai envie de lui dire qu'il aurait dû le faire avant. Je ne l’ai pas vu faire le pressing sur Süle et Hummels. Aucun replacement. J’ai été très, très déçu de son comportement. Je pensais même qu’il allait surjouer et en rajouter. Mais non, il a subi tout le match. Avec son talent et la fatigue des adversaires, il fait ce débordement qui amène le but de Zaïre-Emery. Mais il s’est contenté du minimum. Il doit se mettre dans la tête qu'un leader doit montrer l’exemple et se sentir concerné. J’ai le souvenir de Zizou. Quand tu le voyais faire autant d’efforts, autant courir, autant défendre, tu étais obligé de te bouger. Zizou était un collectif, lui est un individualiste » regrette l’ancien animateur de « Team Duga », qui intervient dans l’émission « Rothen s’enflamme » et qui était en désaccord sur ce point avec l’ex-milieu de terrain du PSG puisque de son côté, Jérôme Rothen avait plutôt tendance à défendre Kylian Mbappé.