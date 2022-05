Kylian Mbappé au Real, le Qatar connait le coupable

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est la tendance forte de ces derniers jours, et le PSG a en son sein de nombreux joueurs qui ont pu faire pencher la balance.

La tendance a déjà évolué plusieurs fois ces derniers mois, mais avec son récent voyage à Madrid, et les indiscrétions glissées par son clan sur le fait que le Real était le favori pour le faire signer cet été, l’avenir de Kylian Mbappé se dessine chaque jour plus proche du Real Madrid. Les supporters du PSG espèrent toujours un petit miracle, mais l’attaquant français a le désir d’accomplir son rêve de rejoindre le géant espagnol. Ce rêve n’a pas bougé affirme Marca, malgré l’offre financière plus importante de la part de Nasser Al-Khelaïfi et le désir affiché de lui donner à peu près tout ce qu’il demande, du volet financier au secteur sportif.

Les Madrilènes en force dans le vestiaire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Malheureusement pour le Paris SG, Kylian Mbappé se voit plutôt au Real Madrid, pour encore progresser, remporter des titres prestigieux, et pourquoi pas ensuite en être récompensé avec un Ballon d’Or. Pour un joueur qui calcule tout, de sa communication au profil de ses sponsors, le chemin est tout tracé. Et pour lui montrer la voie, l’ancien monégasque n’a pas eu à aller très loin. En effet, c’est une véritable succursale du Real Madrid qui se trouve au sein même du Paris Saint-Germain, et cela a permis à Kylian Mbappé d’obtenir tous les renseignements qu’il souhaitait sur le club espagnol. ESPN dévoile ainsi que le numéro 7 parisien s’est énormément rapproché de Keylor Navas dans un premier temps puis d’Achraf Hakimi dont il est devenu inséparable ou presque. Et enfin de Sergio Ramos, dont il admire l’état d’esprit et la volonté de tout faire pour gagner, même si cela ne s’est pas vu cette saison.

🚨LA FOTO DE LA CENA DE ANOCHE🚨



🔥MBAPPÉ, RAMOS, ACHRAF junto a siete personas más.



💣📱Lo ha colgado Sergio en sus 'stories' de Instagram.



⏰¡#JUGONES A LAS 15:10H! Va a ser BRUTAL. pic.twitter.com/diApw1OlZ0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 10, 2022

Ce n’est donc pas étonnant si Kylian Mbappé a incroyablement progressé en espagnol, au point de bluffer la presse ibérique lors de ses quelques mots prononcés dans la langue de Cervantes dernièrement. Et cette semaine, quand il est passé à Madrid, Mbappé a non seulement diné dans un restaurant local avec une quelques amis, mais il était avec Sergio Ramos et Hakimi, et même Keylor Navas un peu plus tôt. Le défenseur central, véritable légende du Real et joueur quasiment inutilisable pour le Paris SG cette saison, a dévoilé ce passage madrilène sur ses réseaux sociaux.

Sergio Ramos agent double du Real ?

Et les fans du PSG ont tôt fait de l’accuser d’être un véritable espion à la solde du Real Madrid. Non seulement il a l’un des plus gros salaires du club, mais l’Espagnol n’a quasiment pas joué de la saison, et a déclaré forfait au moment d’affronter son ancien club. Mais en plus, il a pu vanter les mérites de la Maison Blanche auprès de Kylian Mbappé, qui n’avait toutefois pas besoin de ça pour savoir qu’il avait un rêve à accomplir. Et à moins d’un nouveau coup de théâtre, ce qui n’est pas totalement à exclure dans ce dossier toujours officiellement ouvert, le kid de Bondy se prépare à faire ses adieux au Parc des Princes dans quelques jours.