Kylian Mbappé au PSG jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris ?

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé serait bien inspiré de poursuivre l’aventure à Paris selon Bernard Lama.

Au fil que les semaines passent, le départ de Kylian Mbappé semble de plus en plus probable en juin prochain. Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain est en fin de contrat et pour l’heure, rien ne dit qu’il prolongera. Au contraire, tous les signes tendent plutôt vers un départ malgré l’intense pressing effectué par Nasser Al-Khelaïfi. Kylian Mbappé est courtisé par le Real Madrid, un intérêt réciproque puisque l’ancien Monégasque souhaitait rejoindre la capitale espagnole l’été dernier. Mais pour Bernard Lama, ancien gardien du PSG et champion du monde 1998, Kylian Mbappé serait bien inspiré de rester encore une ou deux années à Paris alors que se profilent les Jeux Olympiques en France dont il rêve en 2024.

« KYLIAAAAN MBAPPÉÉÉÉ »



Prolonge @KMbappe, tu trouveras nulle part une faveur comme ça pic.twitter.com/r3M9U2lmYk — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 20, 2021

« C'est un garçon intelligent, bien conseillé et qui sait se remettre en question. Je ne suis pas sûr qu'il quittera Paris à la fin de la saison. Je lui conseillerais même d'attendre encore un peu car il a des rêves, notamment celui de participer aux JO, qui se dérouleront à Paris » a conseillé Bernard Lama à Kylian Mbappé dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre. « Je l'aime beaucoup. C'est un des deux joueurs que je n'aimerais pas voir quitter le PSG. Il continuera à briller pour ses qualités et sa mentalité. Mais la jeunesse conduit parfois à l'impatience. Il est encore au début de sa carrière. Kylian est déjà une star internationale mais dans quelques années avec la retraite de Messi et Ronaldo, il sera LA star du football mondial. Et je préfère le voir dans Paris en tout cas » a analysé Bernard Lama, convaincu que Kylian Mbappé a tout à y gagner en restant au moins une saison de plus au PSG. Mais pour cela, il faudrait que l’ancien Monégasque prolonge et ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment…